Американский миллиардер объяснил, в чем опасность криптовалют

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что криптовалюта несет много угроз.

Отвечая на вопросы пользователей на сайте Reddit, Гейтс казал, что биткоины могут использовать для нелегальных транзакций, в частности для покупки наркотиков.

"Сейчас криптовалюты используют для того, чтобы покупать фентанил и другие наркотики, таким образом, эта технология прямо причастна к гибели людей", — заявил Гейтс.

По мнению Гейтса, именно анонимность использования криптовалюты, несет в себе настоящую угрозу.

Правительства должны иметь возможность раскрывать схемы по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию терроризма, подчеркнул он.

Основатель Microsoft добавил, что криптовалюты — очень рискованный вариант для долгосрочных инвестиций.

Ранее американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткойн ждет "тотальный коллапс".