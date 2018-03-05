Насколько благоприятным для гривны окажется март – валютный прогноз

В марте ожидается укрепление гривни. Валютный рынок стабилизируется, так как отопительный сезон уже подойдет к концу, а критический импорт – снизится. В связи с этим курс национальной валюты может колебаться в рамках 26-27,5 грн/$.

Такой прогноз дал старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин в своей колонке для НВ Бизнес. Эксперт ожидает, что на укрепление гривни повлияет повышение учетной ставки Нацбанка до 17% и приток валюты под участие в приватизации. Также Шевчишин позитивно оценивает победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитражном суде, который обязал "Газпром" выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Поступления этих средств может снять необходимость кредита МВФ.

Спрос на иностранную валюту в начале месяца повысится со стороны инвесторов-нерезидентов под вывод прибыли из страны. Во второй половине марта активность экспортеров – продавцов валюты – увеличится из-за необходимости осуществления квартальных налоговых выплат.

В этот период аграрии активно готовятся к посевной кампании, под которую в страну заводится валюта. В зависимости от погодных условий, фактор найдет свое отображение и во второй половине месяца.

"Сдерживать укрепление гривни будет рост доллара США против мировых валют. Если позиция ФРС в отношении последующего повышения учетной ставки окажется более жесткой или повышение превысит 0,25 пунктов, американский доллар продолжит укрепляться, что окажет давление на гривню", – отметил эксперт.

По его оценкам, средний курс продажи евро в Украине в марте этого года может колебаться в диапазоне 32,0-34,5 грн/евро.

В заключение он напомнил, что курс продажи безналичного доллара в Украине в феврале снизился на 3,8%, до 26,82 грн/$, а наличного – на 3,6%, до 27,00 грн/$. Гривня укрепилась на фоне притока иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов по операциям Carry Trade.

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.