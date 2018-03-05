Международное энергетическое агентство дало "не радужный" для России прогноз по добыче нефти

Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что в Российской Федерации с начала 2020-х годов добыча нефти, вероятнее всего, перестанет расти, а в будущем сохраняется риск ее снижения.

Добыча "черного золота" в РФ к 2021 году может достичь пика в 11,74 млн баррелей в сутки (с учетом газового конденсата), а затем снизиться к 2023-му до 11,57 млн баррелей, говорится в отчете Outlook 2023 МЭА, пишет ТАСС.

"С начала 20-х годов российская добыча, вероятнее всего, перестанет расти, а в дальнейшем сохраняется риск ее снижения, если компании будут испытывать нехватку технологий и инвестиций для следующего поколения проектов, а правительство не сможет продолжить более экстенсивную налоговую реформу для стимуляции инвестиций в сектор", — отмечается в документе.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что при президенте Владимире Путине РФ не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, политик устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.