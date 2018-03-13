В "Газпроме" назвали условие, при котором продолжится транзит газа через Украину

Официальный Киев должен сперва доказать экономическую целесообразность продление срока транзита российского газа через территорию Украины.

С таким заявлением во вторник, 13 марта, выступил глава правления российской корпорации-монополиста "Газпром" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения, если такие предложения будут", – сказал он.

В ответ на слова Миллера Медведев сказал, что никаких вариантов по сотрудничеству с Украиной "закрывать не стоит".

"Это всего лишь вопросы выгодности, эффективности контракта", – сказал российский премьер-министр.

Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза Украины" 4,63 миллиарда долларов. Затем российский газовый монополист подал

апелляцию на данное решение. Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил арестом активов "Газпрома" в случае невыполнении решения Стокгольмского арбитража.