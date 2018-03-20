Киев арестовал все активы "Газпрома" в Украине и конфисковал средства

Находившиеся на территории Украины средства российского "Газпрома" в размере 100 миллионов гривень конфискованы в государственный бюджет, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с "Газпрома" еще также 6 миллиардов долларов по решению украинского суда в отношении штрафа в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств — все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен, которые уже попали в украинский бюджет", — уточнил Петренко.

Министерство юстиции также начинает обращаться к другим странам, чтобы и там арестовать средства российского "Газпрома" и конфисковать в госбюджет Украины. Петренко отметил, что речь идет о 8,5 млрд грн., сообщает "Укринформ"

"Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и мы сейчас имеем хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", — сказал министр.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко отметил, что сейчас украинская компания проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 2,6 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Затем 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа.