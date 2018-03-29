В Минюсте рассказали, как будут взыскивать с "Газпрома" штрафы

Глава Минюста Украины Павел Петренко полагает, что принудительное взыскание штрафа с российского "Газпрома" произойдет в самое ближайшее время.

С таким заявлением чиновник в четверг, 29 марта, выступил перед журналистами, сообщает портал "РБК-Украина".

""Уверен, что у "Газпрома" нет шансов избежать ответственности. Сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время", - сказал Петренко.

Чиновник также отметил, что Министерство юстиции Украины ведет активную работу по аресту и взысканию штрафа с активов российского газового-монополиста, которые находятся по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Газпроме" намерены судиться с Украиной из-за долгов и ареста активов.