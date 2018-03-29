Тарифы на электричество в Украине вырастут на 15%: названы сроки

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), собралась повысить тарифы на электроэнергию для населения.

Уже с августа 2018 года украинцам придется платить за электричество на 15%, сообщил "Апострофу" источник.

Отмечается, что регулятор подготовил проект постановления. В то же время пока неизвестно, утвердят ли документ.

Кроме того, подорожание электричества повлечет за собой рост цен и на другие коммунальные услуги для населения.

Напомним, тарифы на свет населению пообещали снизить – но нескоро. Электричество в Украине подешевеет к 2038 году, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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