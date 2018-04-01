Стало известно, как будут пересчитывать пенсии для работающих людей

В Украине для пенсионеров, продолжающих активно работать, с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий.

Как сообщают в Пенсионном фонде, под пересчет попадут те граждане страны, которые вышли на пенсию в 2016 году и ранее, и при этом трудились официально.

По словам главы Министерства соцполитики Андрей Рева, в апреле также получат пересчитанные и увеличенные пенсии за январь-апрель и пенсионеры-"силовики". Чиновник также уточнил, что надбавку получат 536 тысяч из них. Все остальные вышли на пенсию три года и менее назад, поэтому они под перерасчет не попадают.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запустили сайт, с помощью которого можно узнать размер пенсии и рабочего стажа.