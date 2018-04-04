Аваков: МВФ требует повысить цены на газ для населения на 35%. Но тут есть одно "но"

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что главный внешний кредитор Украины – Международный валютный фонд – потребовал от Киева повысить внутренние цены на природный газ на 35%.

"Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%", — цитирует Авакова Лига.net.

По его мнению, если это условие выполнить, что "украинский народ сразу поднимется, сметет власть".

"А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад. Вы этого хотите, уважаемые коллеги? Я не дипломат, так что на самом высоком уровне могу говорить прямо", — добавил чиновник.

Как сообщалось, газ для украинцев с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это произойдет, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

В итоге в Кабмине отложили повышение цены на газ для украинцев. Цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 гривен за тысячу кубических метров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 гривен. Тариф на подачу горячего водоснабжения также не будет изменен.

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