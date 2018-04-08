"Да как им может такое понравиться?": Рева предложил пересчитать военные пенсии по-новому

В Украине возникла необходимость дифференцировать пенсии военнослужащим, поскольку процедура выдачи средств затянулась из-за ручного перерасчета выплат.

"Если взять "гражданских" пенсионеров, то мы за неделю сделали перерасчет, а это 11 млн пенсионеров. Советский закон, в рамках которого мы сейчас ведем перерасчет военных пенсий, затянул процесс на полтора месяца", – заявил глава Минсоцполитики Андрей Рева изданию "Гордон".

При этом новый закон, который предусматривает дифференциацию пенсий, из 12 ведомств поддержала лишь Служба безопасности Украины. "Остальные сказали, что он им не нравится. А как он может им понравиться, если мы предлагаем переход к нормальному, прозрачному расчету пенсий и хотим их дифференцировать? Чтобы было не так, как сейчас – у всех военных пенсии одинаковые… Причем те, кто кричал, что в этом законе все не так, сейчас сидят и ждут пока Пенсионный фонд в ручном режиме проведет перерасчет. А вот если бы закон был принят, сроки сократились бы до недели", – отметил Рева.

По его словам, новые пенсии военным пенсионерам начислят в течение апреля.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, когда повысят пенсионный возраст для украинцев. Информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.

Напомним, стало известно, как в Украине будут пересчитывать пенсии для работающих людей.