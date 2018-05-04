Украина обвинила Росавиацию в незаконном использовании самолетов "Антонова"

Госавиаслужба Украины пожаловалась на Росавиацию в Международную службу гражданской авиации (ICAO) из-за одобрения эксплуатации полетов самолетов, изготовленных на авиаконцерне "Антонов".

Речь идет о самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-74, а также Ан-124-100 "Руслан", пишет "Коммерсант".

В Госавиаслужбе отмечают, что ремонт и эксплуатация этих самолетов без привлечения концерна создают "опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, в которых эксплуатируются самолеты "Ан".

Согласно правилам ICAO, полетное сопровождение должен оказывать завод-изготовитель — в данном случае концерн "Антонов". В то же время, Росавиация обратилась к другим компаниям.

В Росавиации заявляют, что "Антонов" стал необоснованно повышать цены и затягивать сроки ремонта. В результате Росавиация выдала сертификат разработчика и сертификат на изменение типовой конструкции Ан-24/26 Государственному научно-исследовательскому институту гражданской авиации (ГосНИИ ГА). Те же полномочия по "Русланам" получила немецкая AMTES GmbH.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Антонов" и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в столице Беларуси Минске.

Кроме того, в начале ноября 2017 года в госпредприятии "Антонов" сообщили, что выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" российской грузовой компании "Волга-Днепр", поскольку на нее в Украине не были наложены санкции.