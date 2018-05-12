Ощутимое подорожание евро. НБУ назвал курс гривни после выходных

В пятницу, 11 мая, Национальный банк ощутимо снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к евро.

Европейская валюта подорожала на 15 копеек, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни после выходных — на 14 мая:

100 долларов — 2619,8009 грн (11 мая — 2619,2160);

100 евро — 3126,4704 грн (3111,1048);

10 рублей — 4,2436 грн (4,1892).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.