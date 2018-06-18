Польша требует от ЕС скорее усложнить строительство "Северного потока-2"

Польша требует ускорить работу над изменениями в газовой директиве Европейского союза, которые усложняют строительство газопровода "Северный поток-2" (согласно новому документу, все газопроводы, которые пролегают по морским путям, будут подлежать законодательству ЕС).

В конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы Евросоюза, "это венец тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов", рассказал вице-министр энергии Польши Михал Куртыка, пишет "Польское радио".

"В ноябре прошлого года Европейская комиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Однако Болгария, руководившим работами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровень послов и министров", — отметило издание.

С 1 июля президентствовать в ЕС будет Австрия. По словам Куртики, от страны Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов.

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии, Финляндии и Швеции дали добро на строительство "Северного потока-2".