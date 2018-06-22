Трамп грозит Евросоюзу новыми пошлинами на автомобили

Президент США призвал убрать барьеры в торговле между США и ЕС.
США могут ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые из Евросоюза автомобили, заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, такие меры оправданы ограничительными пошлинами на американские автомобили в ЕС.
"Если эти пошлины и барьеры не будут убраны и отменены в скором времени, мы введем 20 пошлину на все их автомобили, которые ввозятся в США. Делайте их здесь!" — написал Трамп в Twitter.
Напомним, ранее США ввели крупную пошлину на китайскую технику.
Позднее стало известно, что в Китае подготовили симметричный ответ 25-процентным пошлинам США.