"Нафтогаз" опроверг заявление "Газпрома" и готовит новое обращение по Стокгольмскому арбитражу

Заявление российского "Газпрома" о том, что суд округа Свеа (Швеция) оставил свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража без изменений, не соответствует действительности, сообщили в "Нафтогазе".

"Заявление "Газпрома" о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности. Решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительные части обоснования транзитного решения были написаны административным секретарем", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

При этом шведский суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по другим причинам.

"Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы касательно этих причин. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", — сообщили в НАК.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что решение суда округа Свеа не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций.

"Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях", — пояснили в украинской компании.

В "Нафтогазе" добавили, что планируют подать в Апелляционный суд округа Свеа дополнительное обращение относительно приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 млрд долл. "Нафтогазу" по транзитному контракту. Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

Позднее "Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом". Российский газовый монополист намерен обжаловать действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

В свою очередь "Нафтогаз" обжаловал приостановку решения Стокгольма по спору с "Газпромом".