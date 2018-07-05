Инвестор и предприниматель Мария Деригина: в жизни я поняла, что деньги должны работать на тебя, а не наоборот

Специально для читателей нашего сайта "Главред", которые постоянно интересуются успешными личностями и новостями в сфере бизнеса, предпринимательства и инвестирования, мы провели интервью с киевской бизнесвумен, инвестором в недвижимость и доходные сайты, - Марией Деригиной. Для короткой справки: бизнесом Мария занимается с 2008 года, инвестированием с 2010 года. За это время Мария смогла создать целую сеть недвижимости в Киеве, а также сеть доходных сайтов, о которых мы, собственно, и поговорим сегодня с Марией.

Здравствуйте, Мария. Меня, как женщину, всегда вдохновляют другие успешные женщины, которые могут проявить себя в бизнесе. Скажите, с высоты вашего опыта и времени, что было самым сложным для вас в начале пути?

Мария Деригина: Добрый день. Вы знаете, у меня никогда не было убеждения в том, что "место женщины" только на кухне. Еще с детства у меня уже появлялись идеи на счет бизнеса, так я закатила целое дело по продаже крапивы в деревне, где бабушки мне платили за то, что я им ее принесу. На конфеты тогда хватало. С возрастом желание работать на себя никуда не исчезло. Поэтому после первой и последней своей работы как наемного работника, где я выполняла работу за 2 часа в то время, как коллеги растягивали это на целый день, я решила, что надо что-то менять.

Именно тогда вы создали ваш первый бизнес?

Мария Деригина: Да, этот бизнес был связан с исследованиями рынка недвижимости. Я анализировала, формировала и создавала целые базы рынка недвижимости, которая строится в странах СНГ, в первую очередь в Киеве, Москве, Днепропетровске и других крупных городах. Данная деятельность мне нравилась, тем более что я начала неплохо зарабатывать, как для 22-летней девушки. У меня родился сын, мы с мужем взяли квартиру в кредит и казалось, что это будет вечно. Но… к сожалению, или уже к счастью (ведь именно это помогло потом мне найти себя), этот бизнес потерпел фиаско.

А что именно случилось? Упал спрос на ваши услуги?

Мария Деригина: А случился 2008 год. Кризис. А у меня так кризис вдвойне. По бизнесу резко перестали приходить заказы, долларовую ипотечную квартиру надо выплачивать, а это каждый месяц искать где-то по 500 долларов, да еще и развод с мужем. Этот период в моей жизни был очень тяжелым, но я очень благодарна, что он был.

Что вы делали потом? Как выкрутились из сложившейся ситуации?

Мария Деригина: Сначала металась как белка в колесе, - при наступлении даты по выплате ипотеки вздрагивала, и искала деньги на кредит, а еще и сын болел, а его надо было везти к морю, а это тоже расходы… В общем, ситуация плачевная. У меня был знакомый программист, и когда я с ним встретилась, начала рассказывать, как мои дела, он мне сказал: "Маша, так у тебя же остался отличный сайт от бизнеса, его можно монетизировать". Я тогда к этому отнеслась скептически, так как сама ничего в этом не понимала. Но согласилась. И представьте мое удивление, когда этот сайт за месяц мне принес целых 300 баксов! Это было мое первое знакомство с доходными сайтами.

Сегодня весь интернет уже знает, что Мария Деригина – это инвестор в доходные сайты. Мария, а что это за сайты? Обычные сайты, на которых мы каждый день читаем статьи? И все ли сайты могут зарабатывать деньги?

Мария Деригина: Это очень правильный вопрос. Нет, далеко не все. И когда я только узнала, что сайт может приносить такие деньги, сразу же ринулась покупать другие сайты, и здесь меня ожидало разочарование. Ведь в доходных сайтах я тогда ничего не понимала, и купила то, что не принесло мне успешного результата. Но я не сдавалась. Примерно в это же время я прочла свою любимую книгу, которая в моей голове многое расставила по местам, - книгу Роберта Кийосаки "Бедный папа, богатый папа". Кто читал, тот знает, что суть книги в том, чтобы построить себе такой пассивный доход, который бы обеспечивал все ваши расходы. Автор книги строил этот доход на недвижимости. Я же в это время не могла понять как применить теорию в украинские реалии, но меня осенила прекрасная идея: "А ведь доходные сайты могут быть той же недвижимостью, только в Интернете". И действительно, сайты можно также, как и недвижимость покупать-продавать, они приносят ежемесячный доход, и моя задача было только в одном, - научится быть инвестором в доходные сайты.

Мария, но вы же не программист, как вам это удалось?

Мария Деригина: Да, не программист, и я наверное, поломала кучу стереотипов, что на сайтах могут зарабатывать только люди, которые дружат со страшными кодами и цифрами. Лично я изначально подошла к доходным сайтам с инвесторской точки зрения, проведя аналогию с недвижимостью. Ведь если я бы купила квартиру для сдачи в аренду и мне надо было бы делать там ремонт, в котором я ничего сама не понимаю, то я наняла бы специалистов. Так же и с доходными сайтами: я их покупаю, немного "ремонтирую" и "сдаю". При этом я выступаю только как инвестор в данном процессе, цель которого получить с сайтов именно пассивный доход.

А за счет чего идет доход на сайтах? На чем зарабатывают сайты?

Мария Деригина: На сайтах я размещаю рекламу. Это все контролируют специальные биржи, поэтому рекламодателей мне искать не приходиться, они сами ищут меня. Реклама бывает нескольких видов и самое интересное то, что на одном и том же сайте я могу совмещать все эти стратегии одновременно. Приведу вам в пример даже несколько скринов из своих бирж, где вы сами можете увидеть сколько мне приносят мои доходные сайты. Вот мой самый первый сайт от бизнеса, о котором я говорила, - socmart.com.ua. Сейчас он приносит со всех бирж по 8-10 тыс. рублей в месяц (скрин с одной биржи):

А за 7 последних лет только этот один сайт более 660 000 руб. (более 10 тысяч долларов) только на одной бирже заработка. Разве не отлично?

Сколько приносит один сайт и какие вложения нужны для старта?

Мария Деригина: Когда я начинала, то первые вложения в сайты у меня составили примерно 30 000 рублей (или 500 долларов). На эту сумму я тогда купила первые 3 сайта. Через месяц уже я себе вложенные деньги вернула. Чтобы вы понимали, один сайт приносит в месяц по 10-20 тысяч рублей (100-300 долларов), а может и еще больше, это в зависимости от сайта. На скрине выше вы можете увидеть мой годовой доход в бирже Гугл адсенс только в одном аккаунте. А таких аккаунта у меня 6.

Увидев такой результат и потенциал, каждый месяц я покупала новые сайты и очень быстро вышла на доход в 100 000 рублей (примерно 2000 долларов). А через год увеличила эту цифру в 4 раза. Просто разобравшись один раз что к чему я "прощупала" тему и действовала по изученному алгоритму.

Поэтому жизнь моя наладилась, я никогда больше не испытывала недостатка в финансах. Но у меня все так же был плохой ипотечный кредит, от которого я всегда мечтала избавиться. Поэтому в 2012 я решила продать часть сайтов на сумму 50 тысяч долларов и забыть об этом кредите навсегда. А оставшиеся сайты меня и дальше кормили, и приносили пассивный доход, который я год за годом увеличивала. На данный момент у меня в управлении находится 200 доходных сайтов, который приносят по 20 тысяч долларов ежемесячно.

Результаты действительно впечатляют…. Мария, насколько я знаю вы сегодня даже обучаете этому заработку других людей. Скажите, а какие перспективы данного вида бизнеса вы видите в будущем?

Мария Деригина: Мы живем в век передовых цифровых технологий. Любой уважающий себя бизнес обязательно занимает свое место не только где-то в торговом или офисном центре, но и занимает свою нишу в Интернете. Как говорит Билл Гейтс: "Если сегодня вашего бизнеса нет в Интернете, значит его нет вообще". А каждому этому бизнесу нужен свой сайт, а каждому этому сайту нужна реклама и продвижение, которое я и мои последователи могут ему предложить. Поэтому перспективы точно есть, и они меня завораживают и мотивируют еще к большим достижениям и целям.

Доходные сайты дали мне самое главное – это свободу действий и время, которым я могу сама располагать, а не мой работодатель или кто-то другой. Стоит только твоим деньгам заработать на тебя, а не тебе постоянно трудится ради денег, как жизнь меняется кардинально. Сегодня, благодаря этому открытию, я успеваю делать самое важное в моей жизни – быть женой и матерью троих детей, а также путешествовать в любые места нашей удивительной планеты; у меня появилась возможность инвестировать в недвижимость и обеспечить свою семью всем необходимым. Поэтому я счастлива и благодарна судьбе за это.