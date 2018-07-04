"Агромарс": Конкурент заказал против нас кампанию "черного пиара"

Руководство агрохолдинга "Комплекс Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") заявляет, что чуть ли не каждую неделю в СМИ распространяется откровенно неправдивая информация относительно предприятия. Против агрохолдинга последовательно используют технологии "черного пиара". Наш конкурент тратит десятки тысяч долларов на распространение лживой информации с целью навредить репутации "Агромарса".

Последние "новости" не является исключением. Эти материалы никоим образом не соответствуют действительности, содержат абсолютные фантазии и является фактически повторением ложной информации летней давности. Ничего нового против нас не придумали – лишь повторение старой лжи. На что-то более конкурент и нанятые им специалисты "черного пиара", очевидно, не способны.

При этом руководство этого же конкурента позволяет себе открыто очернять репутацию "Комплекса "Агромарс", постоянно распространяя разнообразную ложь относительно нашего предприятия в СМИ.

"В случае продолжения "черной" информационной кампании, направленной против холдинга, "Агромарс" оставляет за собой право подать на конкурента иск в суд", - говорится в пресс-релизе.





