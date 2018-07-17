В "Днепроазоте" объяснили причину остановки производства хлора

Одно из ключевых предприятий химической отрасли в Украине АО "Днепроазот" заявило, что в связи со значительным подорожанием энергоресурсов, в частности природного газа, производство аммиака и карбамида на заводе стало экономически невыгодным, предприятие было остановлено полностью. В том числе, остановила свою работу хлорная группа цехов, производство которой составляет лишь 10% от общего объема, сообщила пресс-служба завода.

"Оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к применению и возобновлению производства в любой момент. С целью обеспечения надлежащей поставки хлора для всех водоканалов страны, недопущения ущемления прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины, АО "Днепроазот" готово возобновить производство хлора жидкого, несмотря на экономические убытки для предприятия", - говорится в сообщении, пишет УНИАН.

На предприятии заявили, что для возобновления работы хлорной группы цехов АО "Днепроазот" необходимо повышение цен на производимую продукцию. "В связи с этим нами подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию. Соответствующее обращение направлено 02.07.2018 в Антимонопольный комитет Украины и находится на рассмотрении уже две недели. Цель данного обращения - получить заключение по возможности изменения (повышения) предприятием цены на жидкий хлор и соответствия вышеуказанных действий АО "Днепроазот" положениям антимонопольного законодательства Украины", - заявили на заводе.

Новая цена на хлор, которую предлагает установить предприятие, соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора, согласно информации на сайте Прозорро, говорится в сообщении. "Администрация АО "Днепроазот", понимая всю важность и значимость данного вопроса, готова уже сейчас заключить прямые контракты (без предприятий-посредников) на поставку жидкого хлора. Данные контракты вступят в силу сразу же после получения разъяснений от АМКУ", - отметили на предприятии.

Напомним, остановка предприятия грозит оставить Украину без питьевой воды.

Ранее в связи с отсутствием запасов хлора работу в Украине приостановили всемирно известные производители напитков Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo.