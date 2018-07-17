Украина и Турция будут совместно разрабатывать транспортный самолет Ан-188

В ближайшее время украинское ГП "Антонов" и турецкий центр технологий Turkish Aerospace Industry создадут совместное предприятие по разработке транспортного самолета Ан-188.

При этом в ближайшее время турецкая делегация посетит "Антонов" для финализации юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолета Ан-188, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Согласно законодательству, эти документы будут представлены на рассмотрение Кабинета министров Украины. Соответствующая процедура будет выполнена турецкой стороной", — подчеркивается в сообщении.

Стороны в очередной раз обсудили вопрос создания совестного предприятия во время авиасалона на Farnborough-2018, который сейчас проходит в пригороде Лондона.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" будет разрабатывает новую модификацию самолета Ан-132 для несения морской патрульной службы совместно с компаниями Саудовской Аравии и Турции.