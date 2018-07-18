Власти Евросоюза "впаяли" Google штраф в 5 миллиардов — Reuters

Власти Европейского союза оштрафовали американскую корпорацию Google, которой принадлежит крупнейший одноименный интернет-поисковик, на рекордные 4,34 млрд евро (5 млрд долларов).

Регуляторы Евросоюза решили, что компания нарушила антимонопольное законодательство — использовала свою мобильную операционную систему Android, чтобы выжать конкурентов, пишет Reuters.

"Штраф почти вдвое превышает предыдущий рекорд в 2,4 миллиарда евро, который американская техническая компания была обязана заплатить в прошлом году за свою онлайн-службу поиска покупок", — отметило агентство.

Ранее сообщалось, что Google начала отказ от Android. Позже СМИ выяснили, что корпорация будет внедрять совершенно новую операционку — Fuchsia OS. Узнать больше о новинке можно здесь.