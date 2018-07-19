"Страшная кара". Россия готовит "месть" Украине за крымские санкции - СМИ

Сотрудники правительства РФ активнейшим образом ведут разработку президентского указа по поводу введения санкций против украинских физических и юридических лиц.

Соответствующее сообщение в четверг, 19 июля, опубликовало издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на собственные информированные источники. Согласно имеющимся ныне данным, санкции коснутся в первую очередь нескольких сотен физических и около ста юридических лиц, в том числе и крупных бизнесменов, и киевских чиновников. Конкретное уточнение санкционных списков отведено под компетенцию чиновников Минэкономики, Минпромторга и Минфина РФ. Прежде всего они будут утверждать блокировку российских активов участников списков, а также запрет на вывод ими капитала.

В правительстве РФ утверждают, что такие меры будут применяться для того, чтобы максимально снизить негативные последствия западных санкций для российской экономики. Ограничительные меры для украинцев прорабатывались еще с 2014-го − как зеркальный ответ на действия официального Киева после аннексии полуострова Крым.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Конгрессе США пригрозили РФ новыми санкциями, а пять стран поддержали новые санкции против России за аннексию Крыма.