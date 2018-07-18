Пять стран поддержали санкции ЕС за аннексию Крыма

Украина и еще четыре страны присоединились к продлению сроком на один год санкций Европейского Союза против России за аннексию украинского полуострова Крым.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия, присоединяются к этому решению", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

Напомним, что 18 июня Совет Евросоюза на год продлил санкции против России за аннексию Крыма - до 23 июня 2019 года.

Как ранее сообщалось, послы стран-членов Евросоюза одобрили введение санкций против лиц, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Крыму.