Покупательская способность в цифровом ритейле растет - Алена Дегрик

Международная аналитическая компания GfK Ukraine совместно с OLX опубликовали исследование динамики развития рынка электронной коммерции в Украине. Как считает глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик (ФК "Леогейминг Пей"), данная аналитика в первую очередь свидетельствует о том, что цифровой ритейл выходит на стабильно положительную динамику, даже несмотря на экономическую ситуацию в стране.

Напомним, в исследовании сообщается, что количество украинских пользователей интернета достигло 20 млн человек, 36% которых - а именно 7 млн чел - регулярно покупают товары в интернете. Дегрик Алена считает эту аудиторию зрелыми покупателями, которые знают, чего хотят:

"Чуть больше трети наших соотечественников - не просто активные пользователи интернета. Это активные покупатели - самый активный и обеспеченный сегмент украинцев. Они держат средства на банковских картах (ведь для оплаты в интернете без нее никак), тщательно обдумывают покупку, находят лучшее предложение среди конкурентов, оценивают репутацию маркетплейса и все его возможные преимущества/недостатки. Это зрелый покупатель, которому нужно предлагать качественный user experience, а не "просто продать" какой-то товар. Тогда он станет постоянным"

Также директор ФК "Леогейминг Пей" предлагает узнать больше о клиентах, просто оценив категории приобретенных товаров и средний доход на одного клиента.

"4978 грн - это много или мало? Возможно, для IT-специалистов это невысокая сумма, но если учесть реальный уровень зарплат в больших городах, то выходит, что украинцец выкладывает серьезную долю месячного дохода за то, что считает нужным. Смартфонизация идет полным ходом, так что покупка нового гаджета (будь то телефон, ноутбук или планшет) является наиболее частой в общей статистике. Также благодаря онлайн-шоппингу появилась возможность покупать вещи мировых брендов по доступной цене - этим также активно пользуются в Украине. Иными словами - наш интернет-пользователь хочет быть в тренде, выглядеть хорошо и пользуется всеми преимуществами, которые дает e-commerce. В этом смысле мы порой уходим вперед некоторых стран-членов ЕС"