Торговые бои с Россией: СМИ узнали о проигрыше Украины дела в ВТО

Всемирная организация торговли в самое ближайшее время обнародует отчет с неутешительными для Украины результатами торгового спора с Россией по поводу экспорта железнодорожного оборудования.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ЕП" − со ссылкой на собственные информированные источники в Кабмине.

Согласно обнародованным данным, представители экспертной панели ВТО отклонили жалобы Украины на введенные Россией ограничения по экспорту железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и прочего аналогичного оборудования. Единственное, чего удалось добитья украинской стороне − эксперты назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты на указанное оборудование, выданное Беларусью и Казахстаном.

Напомним, ранее сообщалось о том, что выход Украины из СНГ может ей стоить миллиардов долларов.