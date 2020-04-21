После Пасхи: сколько стоят доллар и евро в Украине

Доллар / УНИАН

По состоянию на вторник, 21 апреля, украинский Нацбанк озвучил новые официальные курсы валют, укрепив при этом гривну на 12 копеек — до 27,07 за доллар США.

Курс евро было установлен на уровне 29 гривен 42 копеек. Сотрудник портал Минфин промониторили ситуацию с валютой на "черном рынке".

Напомним, ранее аналитик кампании Альпари Вадим Иосуб озвучил собственный прогноз по поводу того, почему курс доллара к гривне может ослабнуть. По мнению эксперта, на укрепление украинской валюты повлияют такие факторы:

а) высокие шансы на заключение договора с МВФ;

б) снижение спроса на доллар со стороны импортеров;

в) окончание ажиотажного спроса на валюту со стороны населения.