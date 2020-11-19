Новые налоги на продажи автомобилей: сколько придется платить украинцам

Новые налоги на продажи автомобилей/ УНИАН

В Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (НКУ), которые предусмотрены законом 466-IX от 16 января 2020 года.

Об этом сообщают представители Государственной налоговой службы. В числе прочего, закон внес новшества в налогообложение дохода, который украинцы получают от продажи (обмена) транспортного средства в течение отчетного налогового года.

Как разъяснили налоговики, доход, полученный от продажи (обмена) одной машины, как и прежде, не подлежит налогообложению. Но со всех последующих продаж транспорта в 2020 году уже придется платить сборы. В частности, при продаже (обмене) второго транспортного средства придется заплатить 5% от его оценочной стоимости. А вот при третьей и последующих продажах транспорта в течение года продавец заплатит уже 18% налога. Кроме того, при продаже второй, третьей и последующих машин с полученных доходов нужно будет внести в казну военный сбор в размере 1,5%

Кроме того, новый налог распространяются не только на легковые автомобили, но и на любой другой вид транспорта ‒ включая мотоциклы, мопеды и прицепы.

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