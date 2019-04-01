Выборы 2019: историк сказал, чего в Украине добивается Кремль

В Украине на выборах президента 2019 Кремль добивается не победы пророссийского кандидата, сообщил эксперт / GettyImages

Историк Андрей Плахонин полагает, что на выборах президента Украины 2019 Кремль добивается не победы пророссийского кандидата, а расшатывания политической ситуации в нашей стране.

Российской Федерации даже выгоднее, чтобы на выборах в Украине 2019 победил не откровенно пророссийский кандидат, а менее квалифицированный кандидат, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, РФ выгодна победа на выборах в Украине 2019 кандидата, который, в частности, ставит под сомнение сотрудничество украинского государства с Западом.

"Для России главное не поставить своего кандидата, а дестабилизировать политическую ситуацию в Украине. России даже выгоднее, чтобы победил не откровенно пророссийский кандидат, а победил менее квалифицированный кандидат. Кандидат, который вызовет наиболее острую реакцию в обществе…", — отметил историк.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж говорил, что во время выборов президента Украины 2019 возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Россия.