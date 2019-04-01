Выборы 2019: историк сказал, чего в Украине добивается Кремль

1 апреля 2019, 05:01

РФ выгодна победа на выборах в Украине 2019 кандидата, который вызовет самую острую реакцию в обществе, считает эксперт.

Эксперт сообщил, что в Украине на выборах президента 2019 Кремль добивается не победы пророссийского кандидата
В Украине на выборах президента 2019 Кремль добивается не победы пророссийского кандидата, сообщил эксперт / GettyImages

Историк Андрей Плахонин полагает, что на выборах президента Украины 2019 Кремль добивается не победы пророссийского кандидата, а расшатывания политической ситуации в нашей стране.

Российской Федерации даже выгоднее, чтобы на выборах в Украине 2019 победил не откровенно пророссийский кандидат, а менее квалифицированный кандидат, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, РФ выгодна победа на выборах в Украине 2019 кандидата, который, в частности, ставит под сомнение сотрудничество украинского государства с Западом.

"Для России главное не поставить своего кандидата, а дестабилизировать политическую ситуацию в Украине. России даже выгоднее, чтобы победил не откровенно пророссийский кандидат, а победил менее квалифицированный кандидат. Кандидат, который вызовет наиболее острую реакцию в обществе…", — отметил историк.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж говорил, что во время выборов президента Украины 2019 возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Россия.

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.

Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.

7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.

Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.

8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.

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Россия Украина выборы Кремль выборы-2019 Андрей Плахонин
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