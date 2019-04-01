Выборы 2019: историк сказал, чего в Украине добивается Кремль

РФ выгодна победа на выборах в Украине 2019 кандидата, который вызовет самую острую реакцию в обществе, считает эксперт.
Историк Андрей Плахонин полагает, что на выборах президента Украины 2019 Кремль добивается не победы пророссийского кандидата, а расшатывания политической ситуации в нашей стране.
Российской Федерации даже выгоднее, чтобы на выборах в Украине 2019 победил не откровенно пророссийский кандидат, а менее квалифицированный кандидат, рассказал эксперт в эфире ObozTV.
По словам собеседника, РФ выгодна победа на выборах в Украине 2019 кандидата, который, в частности, ставит под сомнение сотрудничество украинского государства с Западом.
"Для России главное не поставить своего кандидата, а дестабилизировать политическую ситуацию в Украине. России даже выгоднее, чтобы победил не откровенно пророссийский кандидат, а победил менее квалифицированный кандидат. Кандидат, который вызовет наиболее острую реакцию в обществе…", — отметил историк.
Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж говорил, что во время выборов президента Украины 2019 возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Россия.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.