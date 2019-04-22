"Отправить в прошлое кровавый режим": Поклонская своеобразно поздравила Зеленского с победой

Она пожелала Зеленскому поскорее закончить войну на Донбассе.
Одиозная бывшая прокурорша Крыма Наталья Поклонская, которая, по предсказанию астролога, подвинет президента РФ Владимира Путина, своеобразно поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины 2019.
"Хочу поздравить народ Украины с появлением надежды на смену губительного курса. Избранный президент Владимир Зеленский назвал среди приоритетных задач во взаимодействии с Россией возвращение украинских моряков – тех самых, кого Порошенко отправил на верную гибель, как овец на заклание. Мы же помним о похищенных СБУ крымчанах – А. Баранове, М. Одинцове и других гражданах России, томящихся в заточении в Украине", – написала она у себя в Facebook.
По ее словам, "очень хочется верить в искренность и человечность Владимира Зеленского, чтобы люди, которые стали заложниками старой и кровавой украинской власти, поскорее вернулись домой".
Она также пожелала Зеленскому поскорее закончить войну на Донбассе.
"Поздравляю Владимира Александровича, желаю мудрости и сил отправить в прошлое кровавый режим и развязать все узлы непонимания. Для начала – вернуть мир на Донбасс, а также вернуть удерживаемых в местах лишения свободы граждан обеих стран", – заявила Поклонская.
Как сообщалось, Зеленский пообещал и дальше действовать в рамках нормандского процесса, но представителя Украины в минской переговорной группе сменить.
"…пойдем до конца, чтобы прекратить огонь. Потому что главное для нас – вернуть наших парней живыми", – заявил политик.
Своей первой задачей он назвал возвращение всех украинских военнопленных, которых удерживают в России.
Читайте также"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции ЗеленскогоРанее беглый экс-гарант Виктор Янукович поздравил Зеленского с победой в избирательной гонке и перечислил "нелегкие задачи", которые стоят перед новоизбранным президентом.
В свою очередь у Зеленского жестко ответили Януковичу на его поздравления. В штабе заявили, что обойдутся без такой поддержки.
В то же время Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой. Пока преждевременно говорить о возможности совместно работать, заявил Песков.
Зато премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, когда прокомментировал победу Зеленского, заявил, что риторика избирательной кампании сохранится, но шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.
В ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля. Из-за праздников процесс подсчета может затянуться.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.
"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.