"Отправить в прошлое кровавый режим": Поклонская своеобразно поздравила Зеленского с победой

Поклонская своеобразно поздравила Зеленского с победой / vk.com / Наталья Поклонская

Одиозная бывшая прокурорша Крыма Наталья Поклонская, которая, по предсказанию астролога, подвинет президента РФ Владимира Путина, своеобразно поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины 2019.

"Хочу поздравить народ Украины с появлением надежды на смену губительного курса. Избранный президент Владимир Зеленский назвал среди приоритетных задач во взаимодействии с Россией возвращение украинских моряков – тех самых, кого Порошенко отправил на верную гибель, как овец на заклание. Мы же помним о похищенных СБУ крымчанах – А. Баранове, М. Одинцове и других гражданах России, томящихся в заточении в Украине", – написала она у себя в Facebook.

По ее словам, "очень хочется верить в искренность и человечность Владимира Зеленского, чтобы люди, которые стали заложниками старой и кровавой украинской власти, поскорее вернулись домой".

Она также пожелала Зеленскому поскорее закончить войну на Донбассе.

"Поздравляю Владимира Александровича, желаю мудрости и сил отправить в прошлое кровавый режим и развязать все узлы непонимания. Для начала – вернуть мир на Донбасс, а также вернуть удерживаемых в местах лишения свободы граждан обеих стран", – заявила Поклонская.

Как сообщалось, Зеленский пообещал и дальше действовать в рамках нормандского процесса, но представителя Украины в минской переговорной группе сменить.

"…пойдем до конца, чтобы прекратить огонь. Потому что главное для нас – вернуть наших парней живыми", – заявил политик.

Своей первой задачей он назвал возвращение всех украинских военнопленных, которых удерживают в России.

Читайте также"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции ЗеленскогоРанее беглый экс-гарант Виктор Янукович поздравил Зеленского с победой в избирательной гонке и перечислил "нелегкие задачи", которые стоят перед новоизбранным президентом.

В свою очередь у Зеленского жестко ответили Януковичу на его поздравления. В штабе заявили, что обойдутся без такой поддержки.

В то же время Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой. Пока преждевременно говорить о возможности совместно работать, заявил Песков.

Зато премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, когда прокомментировал победу Зеленского, заявил, что риторика избирательной кампании сохранится, но шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.

В ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля. Из-за праздников процесс подсчета может затянуться.