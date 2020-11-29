Озвучена явка во втором туре выборов мэра Черновцов

В Черновцах выбрали мэра во втором туре / УНИАН

В Черновцах на повторном голосовании на выборах городского головы по состоянию на 20:00 к моменту закрытия участком явка составила 23%.

Как сообщается на сайте гражданской сети Опора, погрешность оценивается в 2,17%.

Отметим, явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54%

При этом явка избирателей в ходе местных выборов 25 октября составляла 35,9%.

По результатам первого тура выборов городского головы Черновцов, во второй тур вышли директор ООО Рома, выдвиженец партии Единая альтернатива Роман Кличук, которого 25 октября поддержал 27,29% избирателей, и лидер партии Команда Михайлишина Виталий Михайлишин, получивший 21,33% голосов.

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