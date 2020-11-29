Выборы мэра в Черновцах: известны результаты экзит-пола

Роман Кличук станет мэром Черновцов / Фото: facebook.com/klichuk.roman

В Черновцах во втором туре выборов мэра победу одержал Роман Кличук, ему отдали свои голоса около 60% избирателей.

Как сообщают экзит-пол от Института социологии Маковецкого, за Кличука проголосовали 59,1% избирателей, пришедших на участки. Он представлял политическую силу Единая альтернатива.

За второго кандидата, Виталия Михайлишина от Команды Михайлишина проголосовали 40,9%.

Всего было опрошено 4900 избирателей на 41 избирательном участке.

Опрос PGR consulting group показал, что за Кличука отдали голоса 61,1% избирателей, а за Михайлишина - 38,5%. Еще 0,4% граждан испортили бюллетень. Опрошено 2095 избирателей на 50 участках в Черновцах. Погрешность составляет около 2,8%.