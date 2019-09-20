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Доктор Комаровский дал дельные советы относительно лекарств

20 сентября 2019, 18:07

Взрослым лучше не пить лекарства при малышах, отметил врач.

Детям нельзя давать лекарства для взрослых, подчеркнул Евгений Комаровский - Доктор Комаровский
Детям нельзя давать лекарства для взрослых, подчеркнул Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Профилактика возникновения у детей отравлений лекарственными средствами основывается на ряде важных правил, в частности, нельзя называть лекарства "вкусными" словами - конфетка, сок, варенье и подобными.

Детям нельзя давать лекарства в темноте, а после применения их необходимо прятать, поделился врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Эксперт отметил, что отравления лекарствами можно избежать, если хранить их в оригинальных упаковках и подальше от детей.

"…Контролируйте сроки годности лекарств… Внимательно читайте инструкции к лекарствам…, убедитесь в том, что вы не перепутали миллилитры (мл) и миллиграммы (мг)", - добавил медик.

Читайте такжеДоктор Комаровский назвал опасность спреев для носаДоктор Комаровский подчеркнул, что взрослым не стоит пить лекарства при детях, чтобы малыши им не подражали.

Также таблетки для взрослых нельзя давать малышам. Врач посоветовал в случае утилизации лекарств позаботиться о том, чтобы ребенок не нашел их в мусорнике.

Ранее Евгений Комаровский написал, что в каждой аптечке дома необходимо держать один из антигистаминных (противоаллергических) препаратов - цетиризин или лоратадин. Врач сообщил, что оба лекарства можно применять для лечения детей почти любого возраста.

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