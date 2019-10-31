Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019 обещает сюжет с наворотами

Магнитные бури в ноябре 2019: когда сожмет сосуды и долбанет в голову / meteoprog.ua

Если планируете провести следующий месяц активно, то будет полезно узнать, когда ожидаются магнитные бури в ноябре 2019 года.

Ведь сам месяц ожидается весьма насыщенным. Среди поводов отпраздновать или устроить шоппинг – и День студента в Украине 2019, и День достоинства и свободы Украины, и Черная пятница 2019, которая уже сейчас манит многих украинцев сладкими скидками.

А ведь это далеко не все праздники в ноябре в Украине. И хочется по каждому поводу погулять – а не менять планы из-за непредвиденного ухудшения самочувствия.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019

Начнется месяц довольно спокойно. Раньше второй декады, по сути, даже магнитных колебаний не прогнозируется.

Читайте такжеПривлечет деньги и связи: что сулит гороскоп стрижек на ноябрь 2019Ожидаются ближайшие магнитные возмущения лишь 10 и 11 ноября. Но будут они довольно легкими. Достаточно хорошо выспаться накануне, чтобы их влияние на организм оказалось минимальным. Большинство же людей – с крепким иммунитетом и у кого всё в порядке со здоровьем – их даже не заметит.

Настоящая магнитная "жесть" нас ожидает в 20-х числах месяца.

Сильнейшая магнитная буря в ноябре 2019 ожидается 21-22 ноября. Нас ждет два дня подряд магнитного давления в 5 баллов. Это предварительные данные. Как показывает практика: на деле магнитная буря по итогу вполне может дорасти и до 6 баллов.

При этом приближение бури большинство ощутит на себе уже 20 ноября: магнитная буря этого дня достигнет 4 баллов.

Весьма грустно в геомагнитном плане выглядит и конец месяца: с 23 по 26 ноября включительно снова магнитные бури в 4 балла.

Последние четыре дня месяца, вероятно, пройдут спокойно. Люди будут отходить от магнитных колебаний предыдущих дней.

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Магнитные бури: как защититься

Тут главное – вести максимально здоровый образ жизни накануне и в сами дни магнитных бурь.

Логика проста: если ложиться спать пораньше, то такие симптомы магнитных бурь, как бессонница или сонливость – можно компенсировать увеличенной длительностью ночного отдыха.

Если не переедать жирной пищи – то не будет сгущения крови, которое способствует головокружениям и звону в ушах.

Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.