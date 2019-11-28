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Если мужчина не хочет расписываться: верный рецепт от психолога

28 ноября 2019, 21:32

Стоит ли продолжать отношения, если мужчина не хочет жениться, пояснил эксперт в отношениях.

Что делать, если мужчина не хочет жениться – алгоритм от психолога
Что делать, если мужчина не хочет жениться – алгоритм от психолога / 1zoom.ru

Если мужчина не хочет расписываться – тут во многом виновата сама женщина.

Женщины, живущие в гражданском браке, считают, что итак "почти замужем". А вот мужчины при этом чувствуют себя холостяками. Такие мачо легче идут на измены. Да и отношение к своей даме сердца у них преимущественно потребительское и пренебрежительное, пояснил психолог Александр Шахов.

И дело даже не в том, что мужчина боится жениться – он просто пользуется "золушкой", которая помимо стирки-уборки-готовки еще и постель ему греет – а сам тем временем, хотя бы подсознательно, ищет себе кого-то получше.

"Если мужчина полюбил, он сразу поведет вас в ЗАГС и сделает все, чтобы вы достались только ему", – цитируют Дни.ру слова Шахова.

Психолог напомнил, что садомазохистские союзы – самые крепкие.

Читайте такжеМодные свадебные платья: в чем играть свадьбу, пока високосный год не пришел"Не потому, что счастливые, а потому что выйти из них партнерам сложно. Жертва получает подтверждение того, что она недостойна лучшего, преследователь мстит за свою боль, испытанную в прошлом, как правило от родителей. Они нужны друг другу. Поэтому гражданские браки тянутся так долго. Мужчине скучно и тоскливо, женщине страшно и больно, но разойтись не могут – невротическая связь", – пояснил Шахов.

И предлагает следующий алгоритм решения проблемы, если мужчина не женится 3 года и более:

  • женщина должна перестать врать себе – почему и чего ради она с этим мужчиной, почему она боится с ним расстаться;
  • повести подготовку к кризису – найти места безопасности и союзников (подруги, психолог), ведь после расставания будет больно и понадобится эмоциональная поддержка;
  • четко, максимально честно и прямо объяснить мужчине, что вы хотите свадьбы;
  • если мужчина все же не хочет расписываться – уйти. Хотя бы на месяц, пояснив предварительно сроки расставания;
  • если он не собирается за вас сражаться – остается лишь осознать, что вы для него ценности не представляете, надеть красивый наряд и отправляться на поиски более достойного вас мужчины;
  • если мужчина попросил вернуться – не переезжайте назад сразу, а лишь после оглашения даты свадьбы.

"Я советую партнерам обсудить Семейную Конституцию. Для этого обговорите цели отношений на каждом из четырех уровней "пирамиды Маслоу": физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном. Запишите их. И обсуждайте время от времени, выясняя, все ли потребности выполняются и нет ли дисбаланса. Помните, чем ближе отношения, чем они более открыты, доверительнее и эмоциональнее, тем больше вероятность конфликтов. Если вы умеете правильно общаться во время острой ситуации, если вы знаете, как ее решать, то конфликт сделает вас ближе друг к другу, чем прежде. Вы наверняка замечали, что после полного и настоящего примирения вы чувствуете еще большую близость, чем раньше. Не пытайтесь избежать боли. Умейте ее уменьшать, изучая друг друга, стремясь к понимаю потребностей вашего партнера и обращать ее себе на пользу", – резюмировал Шахов.

Ранее Главредразобрался, можно ли покупать квартиру в високосный год, как играть свадьбу и другие приметы на 2020 год. Мы выяснили, что нельзя строить в високосный год – от отношений до недвижимости. А заодно узнали, как эти запреты обойти.

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