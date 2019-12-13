Ученые назвали неожиданный признак беременности

Зуд в области живота и груди - признак беременности / Фото pixabay.com

Многие женщины иногда и понятия не имеют, что уже забеременели, так как первые признаки беременности бывают весьма необычными. Если внимательно прислушаться к организму, можно определить "интересное положение", и тест на беременность тут совершенно не при чем.

Эксперты The Health Site собрали топ-5 неожиданных признаков, которые с легкостью ответят на вопрос "Как понять что, ты беременна".

Признаки беременности: газы

В первый триместр беременные женщины сталкиваются с избыточным газообразованием. Влияет на это не самое приятное явление повышенный уровень прогестерона, который расслабляет мышцы в организме, в том числе и кишечные. Всё это замедляет пищеварение, что способствует образованию газов и вздутию.

Признаки беременности: частые походы в туалет

Женщина может начать чаще мочиться еще до того, как появится такой явный признак беременности как отсутствие менструации. Причиной частых походов в туалет являются гормональные изменения, которые увеличивают количество жидкости, перерабатываемой почками.

Признаки беременности: металлический привкус во рту

Во время первого триместра будущие мамы часто ощущают металлический привкус во рту даже если они вообще ничего не едят. Это состояние называют дисгевзией – виноват в нем повышенный уровень эстрогена.

Признаки беременности: повышенное слюноотделение

Не только тошнота и токсикоз говорят о том, что вы ждете малыша. К явным признакам беременности относится и повышенное слюноотделение, которое происходит из-за гормональных изменений. К началу второго триместра это обычно проходит.

Признаки беременности: зуд

Зуд также считается признаком "интересного положения". Причем чесаться может в любой точке тела, но чаще всего зуд проявляет себя в области живота и груди. Дело в том, что из-за изменений тела кожа натягивается. Гормональные перепады и здесь также играют свою роль, а главная причина зуда - рост показателей эстрогена.

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