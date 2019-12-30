Как не стать пленником еды в новогодние праздники: советы диетолога

Диетолог посоветовала в новогодние праздники попробовать есть осознанно / УНИАН

Для того, чтобы на протяжении новогодних праздников не стать пленником еды, в частности, нужно постараться во время еды обращать внимание на чувства и мысли.

Попробуйте есть осознанно и медленно и больше обращайте внимание на вкус и внешний вид еды, посоветовала диетолог Светлана Фус в Instagram.

Эксперт добавила, что во время готовки праздничные блюда не стоит пробовать слишком часто.

"Для того, чтобы прислушаться к своему телу - делайте паузы между приемами еды. Будьте активны: двигайтесь, танцуйте, выходите из-за стола", - отметила Фус.

Также диетолог посоветовала не пить много сладких напитков, а "делать упор" на обычную воду.

Ранее диетолог Мария Дубская сообщила, что во время празднования Нового года больше всего по фигуре могут ударить ряд продуктов: майонез, шампанское, жирные мясные продукты и жирное мясо, соленья и сладости.