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Как не стать пленником еды в новогодние праздники: советы диетолога

30 декабря 2019, 10:41

Праздничные блюда во время готовки не стоит слишком часто пробовать, отметила эксперт.

В новогодние праздники стоит попробовать есть осознанно, посоветовала диетолог
Диетолог посоветовала в новогодние праздники попробовать есть осознанно / УНИАН

Для того, чтобы на протяжении новогодних праздников не стать пленником еды, в частности, нужно постараться во время еды обращать внимание на чувства и мысли. 

Попробуйте есть осознанно и медленно и больше обращайте внимание на вкус и внешний вид еды, посоветовала диетолог Светлана Фус в Instagram.

Эксперт добавила, что во время готовки праздничные блюда не стоит пробовать слишком часто.

"Для того, чтобы прислушаться к своему телу - делайте паузы между приемами еды. Будьте активны: двигайтесь, танцуйте, выходите из-за стола", - отметила Фус.

Также диетолог посоветовала не пить много сладких напитков, а "делать упор" на обычную воду. 

Ранее диетолог Мария Дубская сообщила, что во время празднования Нового года больше всего по фигуре могут ударить ряд продуктов: майонез, шампанское, жирные мясные продукты и жирное мясо, соленья и сладости.

еда Новогодние праздники диетолог Светлана Фус
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