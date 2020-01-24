Психолог объяснила, как создается пространство для ужасного

Человек сам создает пространство для ужасного, поделилась Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Известный психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что человек, который избегает неприятного, создает пространство для ужасного.

Необходимо составить список правдивых мыслей о себе, который нужно тщательно скрывать даже от самых близких, и напротив каждого пункта написать решение, поделилась эксперт в Instagram.

Холоденко посоветовала посмотреть на неприятное, чтобы понять, как остановиться на безопасной скорости падения.

"…То, что сразу ясно, что не выполнишь, - неважное, просто вычеркиваем… Вот жизнь, она не просто твоя и одна, она - произведение искусства", - отметила кандидат наук.

Психолог подчеркнула, что нельзя создавать подделку под псевдомоду на "счастливое счастье" и под ожидания. Эксперт добавила, что необходимо дать своей душе шанс подсказать необходимый маршрут, а для этого нужна правда.

Ранее Наталья Холоденко "дала рецепт" для изменения жизни. По ее словам, если человек хочет, чтобы в его жизни были реальные изменения, то сначала преобразования должны произойти в его фантазии, а потом - на других уровнях.