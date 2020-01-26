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"Через 20 дней": вирусолог дал прогноз по эпидемии короновируса из Китая

26 января 2020, 15:44

Примерно через 20 дней темпы распространения вируса 2019-nCoV могут замедлиться.

Коронавирус в России
Коронавирус в России / Telegram-канал Life Shot

Власти Китая предпринимают все возможные меры для предотвращения эпидемии пневмонии, которую вызывает новый коронавирус, но эффект будет заметен не сразу. По словам одного из ведущих китайских вирусологов, академика Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэя, примерно через 20 дней темпы распространения вируса 2019-nCoV могут замедлиться.

"Увеличение числа подтвержденных случаев заражения произошло за счет людей, которые заразились 20 дней назад. Темпы распространения эпидемии могут замедлиться через 20 дней благодаря предпринимаемым мерам по профилактике вируса", - цитирует эксперта РИА Новости.

При этом он указал, что организм будет постепенно вырабатывать иммунитет против китайского коронавируса, что привет к уменьшению числа зараженных. Также вирусолог указал, что пациенты, которые находятся в критическом состоянии, больны другими заболеваниями и у них нарушена работа иммунитета.

Стоит отметить, что на данный момент известно об увеличении числа смертей до 57 человек, а количество заболевших возросло до 2027.

Как ранее сообщал Главред, в Китае медикам удалось выяснить, когда коронавирус 2019-nCoV может поражать людей.

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