Названы необычные симптомы аллергии

Из-за аллергии могут быть боли в животе, предупредил Комаровский.
В случае аллергии, кроме пятен разных размеров, волдырей и отечности, могут возникать и другие симптомы, в частности, холодный пот, снижение давления, головокружение, расстройство сознания, бледность и слабость.
При аллергии возможны боли в животе, тошнота, рвота и понос, поделился на своей странице в Instagram врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.
Медик добавил, что аллергия на коже может проявляться так – появляется зуд, покраснение, сыпь, отечность.
Как проявляется аллергия:
- Со стороны глаз – жжение, зуд, покраснение и слезотечение;
- Со стороны дыхательных путей – затрудненное дыхание, осиплость голоса, кашель, чихание, насморк, заложенность носа.
Ранее Евгений Комаровский предупредил, что количество случаев сезонной аллергии возрастет из-за резкого увеличения частоты использования дезинфицирующих средств в связи с пандемией смертоносного коронавируса из Китая.