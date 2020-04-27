Названы необычные симптомы аллергии

Аллергия может провоцировать расстройство сознания, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

В случае аллергии, кроме пятен разных размеров, волдырей и отечности, могут возникать и другие симптомы, в частности, холодный пот, снижение давления, головокружение, расстройство сознания, бледность и слабость.

При аллергии возможны боли в животе, тошнота, рвота и понос, поделился на своей странице в Instagram врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

Медик добавил, что аллергия на коже может проявляться так – появляется зуд, покраснение, сыпь, отечность.

Как проявляется аллергия:

Со стороны глаз – жжение, зуд, покраснение и слезотечение;

Со стороны дыхательных путей – затрудненное дыхание, осиплость голоса, кашель, чихание, насморк, заложенность носа.

Аллергия может иметь необычные симптомы / instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее Евгений Комаровский предупредил, что количество случаев сезонной аллергии возрастет из-за резкого увеличения частоты использования дезинфицирующих средств в связи с пандемией смертоносного коронавируса из Китая.