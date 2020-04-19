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"Предлагают фигню": Комаровский шокировал откровением об антисептиках

19 апреля 2020, 04:01

Пищевая сода антисептиком не является, подчеркнул медик.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию вокруг применения различных препаратов в качестве антисептиков в условиях карантина.

Он заявил о том, что растворы салициловой и муравьиной кислоты можно использовать в качестве антисептика, но лишь в крайнем случае, ведь у этих препаратов есть побочные эффекты.

По его словам, не годятся в качестве антисептиков перекись водорода или хлорсодержащие средства, эффект от применения которых близок к нулю.

Врач обратил внимание на то, что пищевая сода антисептиком не является. Использовать соду не по прямому назначению нельзя.

Кроме того, декаметоксин (Декасан) имеет бактерицидное действие, однако его воздействие на коронавирус не доказано, а мирамистин и марганцовка также не являются антисептиками.

В то же время в качестве антисептического средства он назвал жидкости для мытья посуды, ведь вирус имеет жировую оболочку (липидный слой), а все, что растворяет жиры, убивает вирус.

Читайте также"Смерть в любой момент": Комаровский ошарашил громким заявлением о коронавирусеПри этом он не рекомендовал использовать бензин, керосин и средство для полоскания рта для обработки рук.

По его словам, для чтобы обычная водка подействовала как антисептик, ее контакт с кожей должен длиться как минимум 4-5 минут, поэтому для быстрого действия она не годиться.

"Все санитайзеры кончились, спирт ни за какие деньги не купить, все бегают по аптекам, им предлагают всякую, уж простите, фигню", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.

Евгений Комаровский коронавирус в Украине антисептик
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