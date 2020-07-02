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Круговая тренировка: названы преимущества для здоровья

С практической точки зрения схемы таких тренировок очень просты.

2 июля 2020, 09:30
спорт, тренировка, женщина
С практической точки зрения схемы таких тренировок очень просты / woman.rambler.ru

Круговая тренировка - это форма обучения, при которой спортсмены переходят с одной станции на другую, выполняя различные упражнения по времени или повторам с минимальным интервалом отдыхом до завершения круга. Существуют различные способы построения схемы, но обычно они содержат несколько движений, включая работу с весом тела и динамические упражнения.

Упражнения могут быть разработаны для улучшения сердечно-сосудистой системы, здоровья спины, силы, мобильности, похудения и других преимуществ для здоровья и силы. Кроме того, для такой тренировки не нужно много места или времени, и они не должны быть слишком сложными.

Преимущества круговой тренировки включают в себя:

  • Улучшения в сердечно-сосудистой системе
  • Улучшение мышечной силы
  • Улучшение мышечной выносливости
  • Усиление социального взаимодействия во время тренировки
  • Повышенная приверженность упражнениям

С практической точки зрения схемы таких тренировок очень просты и требуют минимального пространства и оборудования.

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Так, тренироваться можно с гантелями, коробками, петлями -TRX и другим оборудованием. Но во многих случаях, обычно бывает достаточно лишь массы тела.

Система круговой тренировки является фантастическим способом вовлечь несколько человек и повысить социальную коммуникацию и мотивацию.

Зачем нужна круговая тренировка?

Метаболизм

Ваше тело может определенно почувствовать метаболический ожог в течение 30 минут после круговой тренировки. Переключение между интервалами веса и кардио - с короткими паузами между ними - активизирует ваш метаболизм, чтобы сжечь калории всего за один цикл тренировки.

Согласно Гарвардской медицинской школе, вы можете сжечь от 240 до 355 калорий за полчаса общего кругового тренинга.

Сердце

Если во время тренировки ваш сердечный ритм достигнет определенного уровня, вам понадобится всего 30 минут для тренировки. Одним из преимуществ круговой тренировки является то, что вы можете достичь целевого пульса за короткий промежуток времени.

С этим форматом упражнений можно заставить сердце работать с желаемой скоростью гораздо быстрее, чем если бы вы ходили по беговой дорожке в течение того же периода времени.

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Больше не нужно беспокоиться о том, какие тренажеры использовать.

Подходит для начинающих

Круговая тренировка доступна каждому, и это отличное место для начинающих в тренажерном зале. Поскольку нет никаких "сюрпризов" с тренировками, начинающие точно знают, чего ожидать. Каждый шаг запланирован для вас, поэтому все, что вам нужно сделать, это следовать указаниям тренера на своем собственном уровне. Больше не нужно беспокоиться о том, какие тренажеры использовать.

Тренировка везде

Возможность тренироваться везде - одно из самых удобных преимуществ круговой тренировки. Как только вы освоитесь с техникой, вам больше не придется пропускать тренировки во время путешествий. Даже если у вас нет доступа в тренажерный зал во время путешествия, вы можете изменить порядок упражнений, чтобы сделать это в своем гостиничном номере или даже на улице.

С таким большим количеством гибких опций вы можете спланировать тренировку в соответствии с вашими потребностями, где бы вы ни находились.

Работают все мышцы

Тренировка по кругу воздействует на все ваши группы мышц. Каждая станция спроектирована таким образом, чтобы вы задействовали все свое тело в течение 30-минутного периода. Это означает, что вы закончите тренировку, чувствуя себя сильнее во всем.

Добавление круговой тренировки в ваш график (от одного до трех раз в неделю) может держать ваш разум и тело в тонусе.

Как всегда, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед началом любой программы упражнений.

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