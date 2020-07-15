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Метастазы в печени: симптомы, причины, диагностика

В большинстве случаев рак печени является вторичным или метастатическим.

15 июля 2020, 14:24
Рак, лечение
Раковые клетки, обнаруженные в метастатической опухоли печени, не являются клетками печени. / Tomocentr

Метастазирование печени - это раковая опухоль, которая распространилась на печень от рака, возникшего в другом месте организма, например в легких или крови. Это также называется вторичным раком печени. Первичный рак печени возникает в печени и чаще всего поражает людей, у которых есть такие факторы риска, как гепатит или цирроз печени.

В большинстве случаев рак печени является вторичным или метастатическим.

Метастазы в печень

Раковые клетки, обнаруженные в метастатической опухоли печени, не являются клетками печени. Это клетки той части тела, где начался первичный рак (например, раковые клетки молочной железы, толстой кишки или легкие).

Другие названия для этого условия включают в себя:

  • метастазы в печень
  • метастазы в печень
  • стадия IV или запущенный рак
Рак_анализ
На более поздних стадиях рак может вызвать опухоль печени / Pixabay

Функция печени

Чтобы понять метастазы в печени, важно понять роль печени в вашем организме. Печень является самым большим органом в организме, и она жизненно важна. Печень разделена на две доли и располагается под грудной клеткой справа.

Работа печени состоит из:

  • очищение крови от токсинов с помощью желчи, которая помогает в переваривании жира
  • создание многих типов белков, используемых по всему организму для регенерации клеток, создавая ферменты, которые инициируют и участвуют в многочисленных метаболических функциях организма
  • хранение гликогена (сахара), который организм использует для производства энергии

Печень является одним из наиболее важных органов в организме. Невозможно жить без функционирующей печени.

Симптомы метастазирования в печень

На более поздних стадиях рак может вызвать опухоль печени или препятствовать нормальному потоку крови и желчи. Когда это происходит, могут возникнуть следующие симптомы:

  • потеря аппетита
  • потеря веса
  • моча темного цвета
  • вздутие живота
  • желтуха, пожелтение кожи или белков глаз
  • боль в правом плече
  • боль в верхней правой части живота
  • тошнота
  • рвота
  • спутанность сознания
  • пот и лихорадка
  • увеличенная печень

Когда печень увеличена, на правой стороне живота ниже грудной клетки ощущается комок.

Когда обращаться за медицинской помощью?

Важно немедленно обратиться к врачу, если у вас есть какие-либо симптомы, описанные выше. Следующие симптомы указывают на более неотложную и серьезную проблему:

  • постоянная рвота, то есть рвота более двух раз в день в течение более одного дня
  • кровь в рвоте
  • недавняя, необъяснимая потеря веса
  • черный кал
  • затруднение глотания
  • отек в ногах или животе
  • желтуха или пожелтение кожи

Вы должны немедленно обратиться к врачу, если у вас появятся симптомы метастазирования в печени. Если у вас когда-либо был какой-либо тип рака, вам следует регулярно посещать врача для осмотра.

Причины метастазирования в печень

Риск того, что рак будет распространяться или метастазировать в печень, зависит от локализации исходного рака. Первичные раковые заболевания, которые чаще всего распространяются на печень, это:

  • грудь
  • кишечник
  • прямая кишка
  • почка
  • пищевод
  • легкое
  • кожа
  • яичники
  • матка
  • поджелудочная железа
  • желудок

Даже если первичный рак удален, метастазирование в печень может произойти спустя годы. Если у вас был рак, важно изучить признаки метастазирования в печени и регулярно проходить обследование.

Прогноз

Почти во всех случаях, когда первичный рак распространился или метастазировал в печень, лечения не существует. Тем не менее, современные методы лечения могут помочь увеличить продолжительность жизни и облегчить симптомы.

Относительный успех лечения зависит от локализации первичного рака и степени его распространения в печени.

Текущие исследования ищут новые способы борьбы и уничтожения раковых клеток, такие как гиперстимуляция иммунного ответа и нарушение отдельных этапов метастатического процесса.

Рак печень здоровье
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