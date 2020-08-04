Высокое давление: названо количество шагов, способное снизить его

Регулярные физические упражнения снижают артериальное давление/Pixabay

Это может показаться странным, но если вы, померив давление, обнаруживаете 140/90 мм рт.ст., у вас высокое кровяное давление. Первая цифра - это систолическое кровяное давление, в то время как вторая цифра известная как диастолическое кровяное давление. Вместе они точно скажут вам, находится ли ваше кровяное давление в здоровом или нездоровом диапазоне.

Как сообщает Express.co.uk, первое число (систолическое) показывает, как сильно кровь попадает в кровеносные сосуды, когда бьется сердце. Второе число (диастолическое) показывает, насколько сильно кровь попадает в кровеносные сосуды, когда сердце бьется между ударами.

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Хорошо задокументировано, что физические упражнения - лучший способ снизить кровяное давление человека. Даже ходьба считается упражнением, но сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы понизить показания артериального давления?

Исследователи из медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке нашли ответ. Они подтвердили: "Физическая активность обычно рекомендуется в качестве важной модификации образа жизни, которая может помочь в профилактике гипертонии".

Составляя отчет, исследовательская группа рассмотрела последние данные о роли физических упражнений в профилактике высокого кровяного давления (то есть гипертонии). Мета-анализ показал, что участники "показали значительное снижение систолического и диастолического артериального давления" до "3,8 мм рт. ст.".

Кроме того, они рассмотрели более недавние выводы из пошагового исследования ASUKI - шагомерное вмешательство. Добровольцам было поручено проходить 10000 шагов каждый день. Снижение артериального давления соответствовало тому, сколько шагов прошли люди.

Эти данные были едины для всей выборки (355 человек), что говорит о том, что "цель - пройти 10000 шагов в день - может быть эффективной для снижения артериального давления".

NHS подтвердило, что "регулярные физические упражнения снижают артериальное давление, поддерживая ваше сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии".

Организация добавила, что люди должны стремиться "выполнять как минимум 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности, таких как быстрая ходьба, каждую неделю".

Другие виды деятельности включают спорт, садоводство, бег трусцой и танцы.

Также рекомендуется принимать участие в "укрепляющих мероприятиях" не реже двух раз в неделю.

Выполнение 10 000 шагов в день - отличный способ похудеть, если вы в данный момент не в форме.

Избыточный вес является одним из факторов риска развития высокого кровяного давления.

Это связано с тем, что избыточный вес заставляет сердце работать больше, чтобы качать кровь по всему телу, что непреднамеренно повышает кровяное давление.

Другие факторы риска, на которые указывает национальный орган здравоохранения, включают: курение, регулярное употребление большого количества алкоголя и диету с высоким содержанием соли.