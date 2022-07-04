Ивана Купала 2022: как правильно сплести венок, который принесет удачу

Ивана Купала 2022 - как плести венок / Pinterest

Праздник Ивана Купала считается одним из самых магических дней года. Для привлечения удачи люди прыгают через костер, ищут цветущий папоротник и плетут венки, пуская их по воде загадывая имя суженого или заветное желание.

Огонь и вода в купальскую ночь с 6 на 7 июля обретали магическую силу и именен с ними были связаны большинство гаданий и запретов. О том, что нельзя делать на Ивана Купала, чтобы не навлечь беду, читайте в материале: Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник.

Традиция плетения венков уходит своими корнями в глубокую древность, однако сохранилась до сих пор. На венках незамужние девушки гадали на имя суженого и, пуская их по воде, узнавали придут ли к ним свататься или еще год доведется посидеть в девках.

Для того, чтобы предсказание сбылось с наибольшей точностью, девушки на рассвете собирали букеты из 12 трав из которых и плели венки. Купальский венок разрешалось плести незамужним девушками и девочкам с 10 лет.

Самыми "ходовыми" травами для плетения венков были Иван-да-Марья, медвежье ухо и богородицкая трава. Однако каждая молодица стремилась сплести свой уникальный венок и добавляла свое ассорти из трав, среди которых:

мальва – для привлечения в жизнь любви;

любисток – для приворота суженого и красоты;

вереск – для привлечения удачи;

калина – ее вплетают в купальский венок те женщины, кто мечтает познать счастье материнства;

тысячелистник – для привлечения внимания желанного человека;

красный мак – для плодовитости и приятных изменений в жизни;

незабудки – чтобы любимый только о вас думал;

барвинок – для привлечения поклонников;

ромашка – символизирует чистоту и непорочность.

Для того, чтобы венок становился мощным оберегом от нечистых сил и сглаза, в него также вплетали полынь и чеснок.

Гадания на венке на Ивана Купала

В купальскую ночь на закате девушки ставили в венок свечи и опускали их на воду. По направлению движения трактовали свою судьбу:

если венок быстро поплыл по течению – к скорому замужеству;

прибился к берегу – год еще сидеть в девках;

венок поплыл к другому берегу – суженый из дальних стран;

если свеча не погаснет – это обещает здоровье и долголетие;

венок отплывает дальше остальных – счастливая судьба;

если венок сразу пошел ко дну – суженый разлюбил.

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