Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Поздравления с Днем учителя 2025 - красивые картинки и теплые пожелания

Сергей Кущ
2 октября 2025, 17:14
69
Мы собрали лучшие картинки и душевные пожелания, чтобы вы могли поздравить педагогов красиво и искренне.
Поздравления с Днем учителя 2025
Поздравления с Днем учителя 2025 / Фото: Главред

День учителя 2025 – отличный повод сказать спасибо тем, кто дарит знания и вдохновение. Мы собрали самые красивые картинки и тёплые поздравления, чтобы вы могли порадовать любимых педагогов!

Поздравления с Днем учителя в прозе

Поздравляем Вас с Днем учителя! От всей души благодарим Вас за труд, любовь к работе, любовь к своим ученикам, за терпение и за веру в каждого из нас. Мы ценим Вас и как педагога, и как прекрасного человека. Желаем Вам дальнейших успехов, новых побед и блестящих перспектив!

Поздравления с днем учителя
Поздравления с днем учителя / Фото: Главред

Желаю огромного здоровья, терпения, радости, заботы и благополучия! Пусть Ваши мудрость и поддержка всегда помогают идти к успехам по легкому жизненному пути. Спасибо Вам за Ваш невероятно сложный труд! С Днем учителя!

видео дня

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

поздравления с днем учителя открытки
поздравления с днем учителя открытки / Фото: Главред

Поздравления с Днем учителя стихи

Любимых наших педагогов

С Всемирным днём учителей.

Учиться будем вдохновенно,

Чтоб вас порадовать скорей!

поздравления с днем учителя красивые
поздравления с днем учителя красивые / Фото: Главред

Желаю мудрости и сил,

Железных нервов и терпения,

Вас Бог талантом наградил

Растить младое поколение!

поздравления с днем учителя своими словами
поздравления с днем учителя своими словами / Фото: Главред

Желаю в День учителя

Любви и уважения.

Здоровья крепкого всегда,

Успехов, настроения.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

День учителя Поздравления
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это единственная причина": в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

"Это единственная причина": в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

18:46Война
"Будет что-то большее": Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ

"Будет что-то большее": Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ

18:32Война
Путин готов пожертвовать регионами РФ - раскрыт сценарий блэкаутов в России

Путин готов пожертвовать регионами РФ - раскрыт сценарий блэкаутов в России

18:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Последние новости

18:51

Берег его весь все месяцы: военный признался, что помогло ему пережить плен

18:49

Что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома: раскрыт опасный нюанс

18:46

"Это единственная причина": в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

18:32

"Будет что-то большее": Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ

18:31

Путин готов пожертвовать регионами РФ - раскрыт сценарий блэкаутов в России

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
18:25

"Я был в плену 1267 дней": военные впервые поговорили с родными, не сдерживая слезФотоВидео

18:01

США послали сигнал России о войне - какие новые проблемы ждут ПутинаВидео

17:33

Курс доллара и евро резко поднялся: сколько будет стоить валюта 3 октября

17:14

Поздравления с Днем учителя 2025 - красивые картинки и теплые пожелания

Реклама
17:04

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из пленаВидео

16:48

"Набросились на меня" известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык

16:44

Почему в СССР давали рыбий жир, а потом его резко запретили - объяснение удивитВидео

16:44

Когда рождаются настоящие денежные магнаты: нумерологи назвали ТОП-12 дат

16:32

Дедлайн - полгода: эксперт раскрыл новый план Путина относительно переговоровВидео

15:52

Наконец-то военные дома: Украина провела большой обмен пленнымиФотоВидео

15:50

Рекорд в 68 лет: орнитолог раскрыл неожиданную птицу-долгожителя Украины

15:44

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

15:40

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

15:18

Водителям выписывают штрафы за противотуманные фары: когда их нельзя включать

14:51

Возлюбленная Дмитрия Кулебы призналась, почему не заводит детей от экс-министра

Реклама
14:43

Календарь счастья и удачи: какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака

14:24

"Получила такой статус": известная украинская актриса рассказала о сыне в ВСУ

14:13

Летят "тучи" Шахедов и гремят взрывы: Киевщина под массированной атакойВидео

14:04

Атомная энергетика под прицелом: эксперт предупредил о катастрофической ситуации

14:02

Возможны блэкауты: украинцев призывают готовиться к отключениям света в ближайшее время

13:54

Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйкаВидео

13:40

Инсульт и алкоголизм: как карма догнала актеров-путинистов из сериала "Сваты"

13:39

Гороскоп для Скорпионов на октябрь 2025: тайные связи и освобождение от кармыВидео

13:10

Гороскоп на октябрь 2025 для Стрельцов: звёзды готовят награду и успехВидео

13:07

"Да, мы любим друг друга": фаворитка Киркорова ошеломила публичным признанием

13:01

Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

12:56

Так актерам не платят: Наталья Денисенко раскрыла свой щедрый гонорар

12:42

"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

12:33

Порошенко продавал металлолом в Приднестровье, финансировал российскую армию и обогащался во время войны – военный

12:25

Все зависит от одного решения: Зеленский сделал заявление о дальнобойном оружии

12:13

Киев и другие города может затопить: эксперт предупредила о разрушительной непогодеФото

12:05

Как правильно сказать "гроздь" на украинском: найден красивый вариантВидео

11:51

Ошибки осенней обрезки: какие растения лучше оставить в покое до весны

11:38

Лишили собственного имени: Максима Галкина решили беспрецедентно наказать в РФ

11:12

Всего 5 гривен за килограмм: цена на один продукт упала до минимальной отметки

Реклама
11:08

У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

10:33

Чем удобрить землю осенью, если нет навоза: четыре лучшие аналогиВидео

10:23

"Это огромная проблема": известный продюсер раскрыл трудности Верки Сердючки

10:23

Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

10:19

Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщинуФото

10:11

"Омерзительный тип": путиниста Тарзана перекосило на отдыхе с Королевой

10:05

Собирается с помощью гаечного ключа: США могут передать Украине ракеты Barracuda — WSJ

09:41

Запах гари: жена Макса Чмерковского попала в чрезвычайную ситуацию в самолете

09:25

Гороскоп на завтра 3 октября: Девам - разочарование, Стрельцам - хороший момент

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять