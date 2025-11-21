Сегодня - День достоинства и свободы: история праздника и поздравления

День достоинства и свободы учредили еще в 2014 году президентским указом.

Сегодня - День достоинства и свободы / коллаж: Главред, фото: firtka.if.ua

Что отмечают в День достоинства и свободы

День достоинства и свободы 2025 - традиции и мероприятия

В 2025 году украинцы вновь отметят День достоинства и свободы. Эта важная дата объединяет два ключевых момента в истории страны, когда народ отстаивал свое право на свободный выбор и демократические принципы, отмечает Главред.

Сегодня, в условиях полномасштабной войны, это особенно важно, ведь украинский народ вновь демонстрирует стойкость и верность своим идеалам.

В связи с этим очень важно помнить, почему 21 ноября День достоинства и свободы и как отмечается это важное событие.

Что отмечают в День достоинства и свободы

Как известно, этот праздник учредили еще в 2014 году президентским указом. Мы отмечаем 21 ноября День достоинства и свободы неспроста, ведь именно на эту дату приходились события, которые меняли ход нашей истории. В частности, речь идет о двух крупнейших революциях, которые пережило наше государство за годы своей независимости.

Так, 22 ноября состоялась Оранжевая революция, когда украинцы вышли с протестами против фальсификации на выборах президента 2004 года. Через два месяца мирных акций была отменена нечестная победа Виктора Януковича, а новым президентом, после повторного голосования, стал Виктор Ющенко.

Революция достоинства, которая в 2013 году называлась Евромайданом, началась также в ноябре, но 21-го числа. Протесты начались из-за отказа от евроинтеграции и перехода правительства к пророссийскому курсу.

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Киева и устроили на площади Независимости бессрочную акцию. Они требовали отставки чиновников и принятия законов, которые закрепят сближение Украины с ЕС. Впоследствии протестные настроения распространились и на другие украинские города.

В ответ на это в ночь на 30 ноября состоялась силовая попытка разогнать людей бойцами отряда "Беркут". Пострадали в результате этого студенты. Уже 22 января среди протестующих появились первые жертвы. Самый жесткий период противостояния пришелся на 18-20 февраля.

В результате этого погибло около сотни человек. История их запомнила как Небесную Сотню. Через несколько дней (22 февраля) Янукович покинул территорию страны и протесты официально закончились.

День достоинства и свободы 2025 - традиции и мероприятия

Лозунгом соцкампании к празднику в этом году будет: "День Достоинства и Свободы - ежедневно, без выходных".

Таким образом подчеркивается, что эти ценности украинцы ежедневно отстаивают, воюя на фронте, поддерживая защитников, позволяя государству и в дальнейшем существовать и работать. Майданы были событиями, когда борьба за свободу и достоинство достигла пика и сконцентрировалась в виде протестов.

В годовщину таких важных для народа и государства дней обычно происходит торжественное возложение цветов к памятнику Героям Небесной Сотни. В музеях проходят тематические выставки, а в школах - презентации и уроки, посвященные судьбоносным протестам.

День достоинства и Свободы - поздравления

В этот значимый для украинцев праздник мы подготовили слова, которые стоит отправить самым близким.

В День достоинства и Свободы искренне желаю вам никогда не терять веру в себя и свою страну. Пусть в сердце всегда живет чувство внутренней свободы и гордости, а рядом будут люди, которые поддержат в самый трудный момент. Мирного неба, спокойных ночей и уверенного взгляда в будущее!

Поздравляю с Днем достоинства и Свободы! Пусть этот день напоминает, что каждый из нас важен для Украины, а ежедневные решения и поступки влияют на историю. Желаю мудрости, стойкости и доброты, которая всегда побеждает ненависть. Пусть твоя личная свобода никогда не будет ограничена страхом. Мира и счастья!

В этот день мы вспоминаем, какой дорогой ценой дается свобода, и чтим тех, кто не пожалел за нее жизни. Желаю тебе не изменять своим принципам и оставаться Человеком при любых обстоятельствах. Пусть Украина будет для тебя не просто местом на карте, а домом, которым ты гордишься. Мира, света и благодарности в сердце!

С Днем достоинстваи Свободы! Пусть твоя душа всегда будет свободна от уныния, а сердце - наполнено любовью к жизни и Украине. Желаю, чтобы никакие трудности не заставили тебя опустить руки или согласиться на меньшее, чем ты заслуживаешь.

