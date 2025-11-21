Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Сегодня - День достоинства и свободы: история праздника и поздравления

Виталий Кирсанов
21 ноября 2025, 09:45
455
День достоинства и свободы учредили еще в 2014 году президентским указом.
Сегодня - День достоинства и свободы
Сегодня - День достоинства и свободы / коллаж: Главред, фото: firtka.if.ua

Вы узнаете:

  • Что отмечают в День достоинства и свободы
  • День достоинства и свободы 2025 - традиции и мероприятия

В 2025 году украинцы вновь отметят День достоинства и свободы. Эта важная дата объединяет два ключевых момента в истории страны, когда народ отстаивал свое право на свободный выбор и демократические принципы, отмечает Главред.

Сегодня, в условиях полномасштабной войны, это особенно важно, ведь украинский народ вновь демонстрирует стойкость и верность своим идеалам.

видео дня

В связи с этим очень важно помнить, почему 21 ноября День достоинства и свободы и как отмечается это важное событие.

Что отмечают в День достоинства и свободы

Как известно, этот праздник учредили еще в 2014 году президентским указом. Мы отмечаем 21 ноября День достоинства и свободы неспроста, ведь именно на эту дату приходились события, которые меняли ход нашей истории. В частности, речь идет о двух крупнейших революциях, которые пережило наше государство за годы своей независимости.

Так, 22 ноября состоялась Оранжевая революция, когда украинцы вышли с протестами против фальсификации на выборах президента 2004 года. Через два месяца мирных акций была отменена нечестная победа Виктора Януковича, а новым президентом, после повторного голосования, стал Виктор Ющенко.

Революция достоинства, которая в 2013 году называлась Евромайданом, началась также в ноябре, но 21-го числа. Протесты начались из-за отказа от евроинтеграции и перехода правительства к пророссийскому курсу.

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Киева и устроили на площади Независимости бессрочную акцию. Они требовали отставки чиновников и принятия законов, которые закрепят сближение Украины с ЕС. Впоследствии протестные настроения распространились и на другие украинские города.

В ответ на это в ночь на 30 ноября состоялась силовая попытка разогнать людей бойцами отряда "Беркут". Пострадали в результате этого студенты. Уже 22 января среди протестующих появились первые жертвы. Самый жесткий период противостояния пришелся на 18-20 февраля.

В результате этого погибло около сотни человек. История их запомнила как Небесную Сотню. Через несколько дней (22 февраля) Янукович покинул территорию страны и протесты официально закончились.

День достоинства и свободы 2025 - традиции и мероприятия

Лозунгом соцкампании к празднику в этом году будет: "День Достоинства и Свободы - ежедневно, без выходных".

Таким образом подчеркивается, что эти ценности украинцы ежедневно отстаивают, воюя на фронте, поддерживая защитников, позволяя государству и в дальнейшем существовать и работать. Майданы были событиями, когда борьба за свободу и достоинство достигла пика и сконцентрировалась в виде протестов.

В годовщину таких важных для народа и государства дней обычно происходит торжественное возложение цветов к памятнику Героям Небесной Сотни. В музеях проходят тематические выставки, а в школах - презентации и уроки, посвященные судьбоносным протестам.

День достоинства и Свободы - поздравления

В этот значимый для украинцев праздник мы подготовили слова, которые стоит отправить самым близким.

В День достоинства и Свободы искренне желаю вам никогда не терять веру в себя и свою страну. Пусть в сердце всегда живет чувство внутренней свободы и гордости, а рядом будут люди, которые поддержат в самый трудный момент. Мирного неба, спокойных ночей и уверенного взгляда в будущее!

Поздравляю с Днем достоинства и Свободы! Пусть этот день напоминает, что каждый из нас важен для Украины, а ежедневные решения и поступки влияют на историю. Желаю мудрости, стойкости и доброты, которая всегда побеждает ненависть. Пусть твоя личная свобода никогда не будет ограничена страхом. Мира и счастья!

В этот день мы вспоминаем, какой дорогой ценой дается свобода, и чтим тех, кто не пожалел за нее жизни. Желаю тебе не изменять своим принципам и оставаться Человеком при любых обстоятельствах. Пусть Украина будет для тебя не просто местом на карте, а домом, которым ты гордишься. Мира, света и благодарности в сердце!

С Днем достоинстваи Свободы! Пусть твоя душа всегда будет свободна от уныния, а сердце - наполнено любовью к жизни и Украине. Желаю, чтобы никакие трудности не заставили тебя опустить руки или согласиться на меньшее, чем ты заслуживаешь.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник День достоинства и Свободы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Британия подготовилась к вводу своих войск в Украину, но есть нюанс - СМИ

Британия подготовилась к вводу своих войск в Украину, но есть нюанс - СМИ

11:06Война
До Нового года курс доллара может измениться кардинально: что прогнозирует банкир

До Нового года курс доллара может измениться кардинально: что прогнозирует банкир

10:57Экономика
Штурмовики РФ массово умирают: военный рассказал о ситуации в Покровске

Штурмовики РФ массово умирают: военный рассказал о ситуации в Покровске

10:22Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

Последние новости

11:50

СБУ массово задерживает наводчиков на энергетические объекты. Они уже получают по 15 лет, - эксперт

11:46

Почему 22 ноября нельзя перегружаться: какой церковный праздник

11:41

"Наш первый опыт": Могилевская показала трогательный момент с младшей дочкойВидео

11:21

"Нежный этап": Марина Боржемская закрутила новый роман

11:21

Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
11:11

Ноль подтвержденных поражений и минимум боевых выездов: ВСК подтвердила законность расформирования подразделения Касьянова

11:06

Британия подготовилась к вводу своих войск в Украину, но есть нюанс - СМИ

10:57

Шикарный салат на новогодний стол - секрет в основном ингредиентеВидео

10:57

До Нового года курс доллара может измениться кардинально: что прогнозирует банкир

Реклама
10:52

Бунты против Кремля: назван вероятный сценарий переворота в РФВидео

10:44

"Мисс Вселенная-2025": в Таиланде короновали новую "королеву" - кто онаФотоВидео

10:22

Штурмовики РФ массово умирают: военный рассказал о ситуации в Покровске

10:09

Китайский гороскоп на завтра 22 ноября: Кроликам - зависть, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе под угрозой изоляции: в ISW рассказали о новой тактике россиян

09:51

"На фоне препаратов": названа причина комы Михаила Клименко

09:47

Хоть до раны прикладывай: самые вежливые знаки зодиака

09:45

Сегодня - День достоинства и свободы: история праздника и поздравления

09:44

США поставили Киеву ультиматум по мирному соглашению: когда истекает срок - FT

09:42

1444 тонны металла: открыто гигантское месторождение золота

09:19

Удар стал смертельным: РФ атаковала Украину дронами, есть жертва и пострадавшиеФото

Реклама
09:19

"Горько, мои хорошие": Тарас Цымбалюк "спалился" в соцсетях с девушкой

09:00

Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 годуВидео

08:59

Украина изменила один ключевой пункт в мирном плане США: в WSJ раскрыли детали

08:44

Как попросить прощения перед кошкой: эксперты назвали лучший способВидео

08:44

"Мирный план" Уиткоффа-Дмитриева - стандартный продукт Кремлевской "дипломатии"мнение

08:39

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

08:16

Местные считали взрывы и остались без отопления: в Крыму пожаловались на атаку

07:46

Поведение Меган: что делают помощники звезды, когда она заходит в комнату

07:38

Мини-статья 5 НАТО: мирный план для Украины включает гарантии безопасности на 10 лет - СМИ

06:55

США усилят санкции против РФ и дадут оружие Киеву: постпред в ООН назвал условие

06:21

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на головуВидео

06:10

О новом "плане" Трампа: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под звездами за 19 сек

05:34

Гороскоп на завтра 22 ноября: Тельцам - сумасшедший день, Водолеям - разочарование

05:10

"Закроет сделку": экс-муж Меган Маркл прервал молчание о браке принца Гарри

04:23

Как разобрать капусту на голубцы: проверенный трюк, который сэкономит время

04:00

Признание и эмоциональный всплеск: жизнь трех знаков зодиака круто изменится

03:33

В Чернобыльской зоне заметили редких лошадей: показаны уникальные кадры

03:05

Лето растянется на 8 месяцев в году: ученые ошеломили невероятным прогнозом

01:52

Оккупанты отчитались о взятии Купянска: Генштаб раскрыл реальное положение дел

Реклама
01:30

СолоХа показала крошку-сына: "Родился маленький"

00:10

Сборная Украины узнала соперника: Шевченко прокомментировал первый важный матч

20 ноября, четверг
23:33

Новинский планирует из Разумкова сделать "нового Бойко", - эксперт актуально

23:32

Комплексный план окончания войны - какое соглашение подпишет Украина с США

23:22

Россия атаковала Запорожье КАБами: в ОВА сообщили о погибших и раненыхФотоВидео

23:22

Путин выступил с тирадой против власти Украины и помечтал о "достижении целей"Видео

22:36

Почему часов без света стало больше - названа причина изменения графиков отключений

22:21

Водительские права могут исчезнуть из реестров: кому стоит обновить удостоверение

22:18

США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст

22:00

Камалия удивила семейным положением после развода

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять