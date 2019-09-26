Готов Зеленского убить и раскромсать: астролог рассказал о лютой ненависти Порошенко

Астролог рассказал, что ждет Порошенко

Свой 54-ый день рождения 26 сентября отмечает пятый президент Украины Петр Порошенко. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что ждет бівшего президента, и почему он ненавидит Зеленского.

"Его годовой гороскоп открывается асцендентом в доме тюрьмы и ограничений, а также Юпитером в доме заграницы. Это говорит о том, что, скорее всего, Порошенко станет изгнанником, и его свобода будет существенно ограничена.Так что велика вероятность, что Порошенко вынужден будет пребывать где-то за пределами Украины, потому что здесь ждут суды и преследования. Подчеркиваю, что четко после дня рождения у него открывается дом ограничений, тюрьмы, высылки, изгнания. Больше похоже на высылку, потому что Стрелец указывает на дальние странствия", - отметил астролог.

Читайте такжеКатастрофа неотвратима: астролог рассказал, когда разразится новый финансовый кризисРосс прогнозирует, что именно в этом году Порошенко начнет свою жизнь за рубежом и станет меньше бывать в Украине.

"Дела на него будут шить, но расследоваться они будут очень медленно и трудно. Скорее всего, Петра Порошенко не посадят, но жить он будет либо в своей квартире в Лондоне, либо на вилле в Испании, в Марбелье, либо по своему второму паспорту (а такой у него есть) выедет в Израиль. Также могут быть заморожены его финансы, потому что Сатурн и Плутон расположатся в доме денег, а Сатурн – это всегда заморозка, мороз. Потому, скорее всего, счета экс-президента будут заморожены. Ситуация может развиваться по тому же шаблону, что и в истории Януковича", - объяснил эксперт.

В целом, по словам астролога, Порошенко ждет очень напряженный год, он серьезно понервничает.

"Да и Уран у него будет находиться в доме болезней. Седины у Петра Алексеевича точно прибавится. Хотя, лишившись власти, он стал выглядеть лучше, по крайней мере, уменьшились мешки под глазами. Но суды и уголовные преследования ему потреплют нервы хорошо, и здоровье в результате пострадает – психика может не выдержать (Луна у него в доме смерти и преображений)", - заявил астролог.

Росс отметил, что Порошенко не может рассчитывать когда-либо вновь занять президентский пост в Украине.

"Он – "политический труп". И он не сумеет долго оставаться на плаву в украинской политике, как Юлия Тимошенко. Он – переходной человек в политической жизни нашего государства. Вообще, по гороскопу он – скорее, бизнесмен, чем политик", - сказал он.

Если говорить об истинном отношении Порошенко к Зеленскому, то можно утверждать, что он нынешнего президента люто ненавидит, считает астролог.

Читайте такжеПутин сгинет: известный астролог назвал дату окончания войны на Донбассе"Черная Луна Порошенко прямо в Водолее проецируется на Солнце Зеленского (Зеленский по гороскопу Водолей). Порошенко Зеленского готов убить, хоть завтра, наслать киллеров, порезать, раскромсать... Ведь Зеленский – единственный человек, который сумел удалить Порошенко от престола. У всех других он смог бы выиграть. Так что Зеленского он дико ненавидит", - отметил Росс.

"Порошенко по жизни делит людей на две группы: либо они "свои", либо те, кого он ненавидит. Венера, Марс и Нептун у него в знаке Скорпиона, он – Весы с примесью Скорпиона. А Скорпион – это самый злопамятный знак Зодиака. Он способен на физическое устранение Владимира Зеленского, потому если нужно будет заплатить за это деньги, он это сделает", - резюмировал он.

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