  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог указал на "скелеты в шкафу" Стрельца

28 сентября 2019, 04:37

Представители этого знака любят поучать, отметил эксперт.

Ключевая плохая черта Стрельцов - склонность все преувеличивать, привел их гороскоп астролог
Ключевая плохая черта Стрельцов - склонность все преувеличивать, привел их гороскоп астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс рассказал, что главной отрицательной чертой людей, которые родились под знаком Зодиака Стрелец, является склонность все преувеличивать.

Стрельцы - эгоцентрики, им присущи показная святость и мнимое благочестие, они очень расточительны, не умеют экономить и не считают нужным это делать, рассказал эксперт их гороскоп Главреду.

По его словам, представителям этого знака свойственна грубоватая неотесанность, при этом они всегда стремятся понравиться другим.

"Им свойственна тяга к управлению, власти, руководству. Потому среди политиков и государственных мужей очень много Стрельцов. Они любят поучать ближних и управлять ими", - добавил астролог.

Росс отметил, что самые хорошие учителя получаются именно из Стрельцов. "Любят выделяться и чем-то отличаться. Любят награды… Они любят важничать. Им свойственен перфекционизм, иногда - неосмотрительность и непомерное честолюбие", - сказал он.

Ранее Влад Росс сообщил гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Астролог предупредил, что одними из неудачников месяца будут Стрельцы, им грозит стремительное разрушение репутации.

астролог Стрелец Влад Росс
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог указал на "скелеты в шкафу" Стрельца». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:10
"Колоссальная война": экс-советник Путина назвал условия возвращения Украине Крыма и Донбасса
04:37
Астролог указал на "скелеты в шкафу" Стрельца
04:05
Знает толк в извращениях: мужчина на вокзале пытался "изнасиловать" конус
03:40
Политолог объяснил, чем станет для Украины замена путинского куратора Суркова
03:09
Эксперт дала пять советов, что делать перед сном, чтобы утро было легким
02:33
"Очень пошло": Дорофеева взволновала откровенным фото
01:52
Сантиметры любви: мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного пениса
01:20
Как мотивировать ребенка учиться: названы топ-5 способов
00:56
Эксперт пояснил, почему Крым ждет незавидная судьба после возврата Донбасса
00:24
С чем пить чай, чтобы не поправиться: диетолог дала советы
27 сентября, пятница
23:45
Журналист спрогнозировал, сокрушит ли будущее Трампа беседа с Зеленским
23:33
Каре с челкой – самая обворожительная стрижка 2019-2020 с акцентом на глаза – 33 фото Фото Видео
23:28
Впечатляющий причиндал и борщ: сын помощника Зеленского выложил в Сеть странное фото
23:23
Инвалиды Рады: глава Мининфраструктуры рассказал, чем опасны сидения в парламенте
23:03
"Клуб неудачников": вице-премьер распек СНГ и объяснил, почему Украине там не место Видео
22:51
Палата представителей США провалила резолюцию против импичмента Трампа Видео
22:28
Хацкевич рассказал, какой западный клуб и сколько предлагал Динамо за Цыганкова Видео
22:14
Ночь на Банковой: сотни активистов пришли под Офис президента, видео акции Фото Видео
22:13
"Россия вместо туалетной бумаги": в Москве отреагировали на заявление США о "руке Кремля"
22:09
"Ересь": Волочкова написала о смерти Анастасии Заворотнюк Видео
22:04
В Минфине рассказали, сколько Украина должна другим странам и организациям
21:45
Кабмин намерен запретить в Украине анонимные денежные переводы
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
21:16
"Идеальный телефонный разговор с Зеленским": Трамп задумался об обете молчания Видео
21:06
Смертный грех: во Львове пограничница убила и закопала свою новорожденную дочь
21:00
Спикер Разумков прокоментировал отставку Данилюка: видео Видео
20:56
"Остался гнойник после распада СССР": российский писатель отличился бреднями о разделе Украины Видео
20:53
Меган Маркл вызвала бурную симпатию у феминисток из Анголы
20:48
Креативный осенний маникюр 2019: свежие тренды, идеи дизайна из Instagram, фото, видео Фото Видео
20:40
В Белом доме рассказали, как пытались скрыть содержание беседы Зеленского и Трампа
20:36
Данилюк хлопнул дверью из-за обиды: Зеленский не прокатил его в Америку – источник Видео
20:12
Киевлянам вернули популярные скоростные трамваи №1 и №3
20:11
Подглядывали за голыми: в Киеве магазин секонд-хенда установил камеры в примерочных
20:01
"Трусы менял": Хацкевич рассказал, как играл в карты с Лужным Видео
20:00
Лига смеха 5 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: Жемчужина у моря Летний Кубок в Одессе Видео
19:45
Принц Гарри повторил путь покойной метери принцессы Дианы Спенсер – трогательное видео Видео
19:39
"Запахло уголовным делом": НАБУ заинтересовалось Данилюком – СМИ Видео
19:22
Представитель Грузии в ПАСЕ призвал Украину объединиться против Путина
19:03
6 лет за видеоблог: в Крыму журналиста обвиняют в призывах к терроризму Видео
19:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 5 выпуск 3 сезон - 27-09-2019 Видео
18:47
Свалит ног и подолбит по голове: начинается мощнейшая магнитная буря сентября 2019 Видео
18:36
Киев дал добро на эксгумацию польских захоронений в Украине Видео
18:36
Marvel и Sony снимают Человека-паука-3 с Холландом: все подробности
18:29
"Нападение" Мендель на журналиста: что произошло на самом деле. Видео Видео
18:10
Рука Кремля: в США рассказали, как Россия причастна к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским
18:00
"Секса, еб*ный в рот, у стриптизера полно": вторая часть интервью киевского танцора стриптиза
17:39
"Без пиара и сенсаций": Холодницкий рассказал о допросе Порошенко Видео
17:28
Глобальный сбой в Facebook: что известно о проблемах соцсети
17:25
Вице-премьер рассказал, что в Украине сделают с водительскими правами
17:15
"Сами предложат": Кулеба обьяснил, как Украине стать членом ЕС Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять