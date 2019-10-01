Астролог назвал "суперсилы" и ахиллесову пяту Водолеев

Гороскоп говорит, что у Водолеев есть ахиллесова пята, сообщил астролог / sobakidendy-news.ru

"Суперсилы" представителей знака Зодиака Володей - свободолюбие, ирония, хорошее чувство юмора, щедрость, постоянная потребность в обновлении, активность, выразительность, гибкость.

Главная негативная черта Водолеев - они не вписываются в пространство и терпеть не могут монотонную работу, раскрыл их гороскоп Главреду астролог Влад Росс.

Эксперт добавил, что рожденным под этим знаком людям свойственна большая тяга к признанию, они часто считают себя самыми лучшими и хотят выделиться.

"…Они всегда находятся в оппозиции: часто Водолеи не становятся властью именно из-за того, что предпочитают оставаться в оппозиции. Им свойственная анархичность, радикализм, порой они даже склонны к психологическому терроризму", - утверждает собеседник.

Росс подчеркнул, что Водолеи большие индивидуалисты, склонны впадать в крайности, очень непрактичные, им свойственна эксцентричность, чрезмерная независимость, а из-за этого - непрогнозируемое поведение и поступки.

"…Сильная сторона Водолеев - свободолюбие. Они, как никто, умеют дружить. Другу Водолеи всегда готовы отдать все, даже последнюю рубаху. Они бескорыстны и правдолюбивы. Им свойственен альтруизм и гуманизм, они всегда готовы помочь ближнему…", - поделился он.

Ранее российский астролог Василиса Володина опубликовала гороскоп на неделю - 30 сентября - 6 октября всех знаков Зодиака. Эксперт дала Водолеям "туманный" совет - вынужденное бездействие может приносить пользу.

До этого Влад Росс составил гороскоп всех знаков Зодиака на сентябрь 2019, в прогнозе говорится, что для Водолеев месяц пройдет с переменным успехом.