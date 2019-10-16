Астролог спрогнозировал участь главарей "ЛНР" и "ДНР"

Астролог рассказал, в результате чего сменится власть в ОРДЛО / Reuters

Несмотря на недавно появившуюся информацию о том, что главаря "ДНР" Дениса Пушилина хотят убрать с его должности московские кураторы, и он, и его "коллега" из "ЛНР" Леонид Пасечник сидят в своих креслах прочно, убежден астролог Влад Росс.

"Звезды говорят, что в ближайшие месяцы Пушилин и Пасечник будут оставаться во главе "ДНР" и "ЛНР". Они были подготовлены и поставлены на эти "должности" лично Путиным, чтобы именно с ними договаривалась украинская власть. И нет оснований предполагать, что Путин перестанет настаивать на своем, он будет вынуждать Киев к прямому диалогу с этими персонажами. Тем более, они оба – граждане Украины", – заявил астролог в комментарии Главреду.

Смены власти в ОРДЛО, по словам Росса, следует ожидать весной 2020 года – после того, как на этих территориях пройдут выборы.

"На выборах победят совершенно новые люди, которые будут представлять "Л/ДНР". Их специально подготовят к весне, к выборам. А до конца года и Пасечник, и Пушилин будут оставаться", – отметил астролог.

Кроме того, проанализировав гороскопы обоих главарей "Л/ДНР", Влад Росс отметил, что ни одному, ни другому не угрожает насильственная смерть и такая судьба, как постигла Захарченко, которого взорвали в свое время в кафе.

"Ликвидировать их не будут, зачем… Они не были замешаны в военных преступлениях, особыми тайнами не владеют. Расценивать их как опасных и важных свидетелей в России не станут, они ничего не знают, а лишь послушно выполняют команды из Москвы. Кроме того, никто из них не руководил боевиками во время масштабных операций", – заверил Росс.

Так что до весны следующего Пушилин и Пасечник могут спать спокойно – кресла под ними не зашатаются, а вот весной они уйдут со своих "должностей" в результате выборов, подытожил астролог, добавив при этом, что новые лица "всплывут" в марте, практически непосредственно перед выборами.

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