"Тянет кого-то кинуть": назван самый большой предатель среди знаков Зодиака

Рыбы - самый большой предатель среди знаков Зодиака, сообщил Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс сказал, что Рыбы являются самым большим предателем среди всех знаков Зодиака, их просто тянет кого-то "кинуть".

Рыб явно не назовешь верными, они падки на соблазны, склонны к злоупотреблению алкоголем или наркотиками - Голландия находится под влиянием этого знака, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Рыбам присущи излишняя чувствительность, стеснительность и нерешительность.

"Рыб… часто тянет в разные стороны, кидает из крайности в крайность. Не зря знак часто изображают, как двух рыб, плывущих в разные стороны…", - отметил астролог.

Росс добавил, что часто Рыбы - самые худшие работники, поскольку не хотят работать. "Нерешительность, праздность, нервозность, фатализм, стремление увильнуть от обязательств - все это присуще Рыбам", - поделился он.

Читайте такжеАстролог указал на "скелеты в шкафу" СтрельцаАстролог подчеркнул, что психически это не очень уравновешенный знак. "Им также свойственны недостаточное чувство реальности, мечтательность, утопизм и непрочность ценностных установок. Они очень поддаются дурному влиянию. Зависимы от близкого круга людей. У них часто велика любовь к мученичеству и самоистязаниям", - сказал астролог.

Ранее Влад Росс поделился гороскопом на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака. В прогнозе астролога говорится, что в этом месяце Рыбам не стоит рисковать деньгами - даже минимально.